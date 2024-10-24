Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Aymaz Ağabey, vefatının ardından Hocaefendi'yi anlattı /24 Ekim 2024 13:35

Abdullah Aymaz Ağabey, vefatının ardından Hocaefendi'yi anlattı

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin uzun yıllardır yol arkadaşlarından olan Abdullah Aymaz, Hocaefendi'yi anlattı.

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Abdullah Aymaz Ağabey, TR724'te gazeteci Adem Yavuz Arslan'a Hocaefendi'yi anlattı.

Aymaz Ağabey, 'Biz Hocaefendi'nin daha uzun süre yaşayacağı hayali ve umudu içerisindeydik. Daha 15 gün önce kendisi ile görüşmüş ve dualarını almıştık. Sabah namazına hazırlanırken haberi aldık ve kampa ulaşmak için hızlıca yola çıktık.

Bütün cemaat acılı ve hüzünlü, ancak Allah'ın (cc) takdiri olarak kabullenmiş, şimdi vazifemiz Hizmetin devamı.

Hocaefendi'nin çizdiği perspektifte Hizmet, insanlığa hizmet demek, barış demek. Hayatı boyunca 'Sulh-u umumi' solukladı Hocaefendi.

Hocaefendi, vaazlarında defaatle söyledi, 'Beni hutbeden bile alsalar götürseler, etlerimi parça parça edip köpeklere yedirseler yine de sokaklara çıkmayacaksınız' dedi.

Şimdi de görüyorsunuz bu kadar zulüme eziyete devam ediyorlar, çoluğa çocuğa... Ancak menfi tek bir hareket görülmedi. Bu da Hocaefendi'nin telkinleri ve eğitimi sayesinde oldu.  

Hocaefendi ile 58 yılı aşkın bir süredir birlikteydik, üzülmemek, acı duymamak elde değil ama Barışın temsilcilerine yakışan bir tavır sergileyeceğiz." dedi. İşte o görüntüler:


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