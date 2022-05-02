Samanyolu Haber /Gündem / [Abdullah Aymaz] Arşın altındaki hazineler /02 Mayıs 2022 13:07

[Abdullah Aymaz] Arşın altındaki hazineler

Abdullah Aymaz bayram yazısında Sezai Karakoç’un müjdeli ifadelerinden bir kısmını paylaştı

SHABER3.COM

ABDULLAH AYMAZ 

Nizâmî’nin İngilizce’ye çevrilmiş bir kitabında rastlamıştım, “Lillâhî künûzün tahte’l-arşı; Mefâtîtühâ, el-sinetü’ş-şuarâ… God hath Treasuries aneath the Throne, the Keys whereof are the Tongues of the Poets” Hadis-i şerif olarak rivayet edilen bu sözü şöyle tercüme edebiliriz: “Arş’ın altında Allah’ın (bilinmedik) hazineleri vardır; bunların anahtarları da şâirlerin dilleridir.” Mülhemûndan olduğuna dair hüsn-ü zannım olan “Gül Muştusu”  şairi merhum Sezai Karakoç’un müjdeli ifadelerinden bir kısmını takdim etmek istiyorum:

Bahar dediğin de ne 
Bulutun içinde kaybolan kuş
Cihetsiz serçe sesleri
 (…)
Güllerin içine yağdığı 
Bahar aydınlıklarının
Şeyhe yaklaşan bir mürit gibi
Dolusu bahçemize 
 (…)
Üç mevsim ölsen de 
Hiç olmazsa dirilirsin baharda
 (…)
Gülün açışı gibi
Bahar söylenmeye başlar 
Eriyen karlarla birlikte
Derken kır otun diliyle 
Fısıldar bir dirilişi
Bir serçe mayıs sabahı 
Tak tak vurur tahtaya
 (…)
Araştırıyor gözleriyle kuşlukta biriken
Muştulu kader seslerini
Bir şey olacak biliyor ama ilerde
Aşağıda çarşıda ve şehirde
Tren yolunda lokomotiflerde
Hiç görmediği büyük şehirlerde
Bir şey olacak biliyor ama ilerde 
Bağdat’ta Şam’da Kudüs’te
İsmini söyleyemediği
Söylemesi âdeta yasak olan 
Batı illerinde 
Güneşin battığı yerlerde
 (…)
Bahar gelmiş gülü zorlamada
Bulutun içinde gülün özü döğülmede
Sonra bir yağmurla 
Ufak bir esintiyle 
Dökülecek bahçelerin üstüne 
 (…)
Kerpiçte bir değişme var
Ölü tozunda bir doğrulma
Tüyleniyor  mezar  taşları
Sızıyor saçaklardan kiremit kanı 
Oluklardan akıyor 
Dökülmüş çiçek tozlarıyla bulanmış su
Arılar arılar içeceğiniz su bu su
Kerpiç damlarımızın  oluklarından akan
Baharla karışık su
Eleğim sağma damlaları
 (…)
Taş bile çiçeklenir baharda
 (…)
Bahar yağmurları böyle güllere gebe 
İner gökyüzünden bahçelere
Nişanlarda gül şerbeti içilir
Hastalara gül şurubundan ilaç
Gül bir yeni yıl gibi
Yetişir evlere muştu gibi
Hızır fısıltısı say onu
 (…)
Baharın  salavâtı  güller 
 (…)
Gül açar gül kapanır boyuna gönüllerinde 
Yaşlısıyla genciyle
Gül taşırlar dünyanın bütün ülkelerine
 (…)
Bütün bunlar bir başlangıç güllerin açılmasına
Bahçeleri aydınlatan bir mevlüde 
Üstüne gül yaprakları dökülen masalarda
 (…)
Salavatlarla gül dererler
Gül dağıtır
Gül satarlar
 (…)
Güllerle döğdük birbirimizi her baharda
Gül fırlattık birbirimize taş yerine 
Gülle ıslattık birbirimizi
Gül sularında yıkadık saçlarımızı
Gül sularında yıkandık leğenlerle 
Gül taşıdık okullara kitaplar arasında
 (…)
Son insan ölmeden önce 
Bir ülkü inecek bahçelere
Beton ölümler arasına sıkışmış 
Ay verimi küçük parklara 
Gül tarhları gelecek
Küçük parklara büyük kentlere yeniden 
Doğduğum kasabadan 
Size bir mutluluk  haberi gibi
Gül gelecek
Kıyamet demek gülün geri gelişi demek
Gül Peygamber muştusu peygamber sesi
Doğunun açılan alın yazısı
Yırtılan kalbimin çile çiçeği
 (…)
Sen engel olamazsın kış atlısı
Bahar gelince gülün açılışına
 (…)
Gül yaprağından kubbe
Gül fidanından çatı 
Gül kokusundan anne 
Gül şurubundan aşk sanatı
 (…)
Ölülerin üstüne dikilen güller
Onları diriltmeye yeter
Yeter ki, insanın canını yeşertecek
Yaradılış baharının soluğu üfürülsün yüceden
 (…)
-Bahar gelmiş Yusuf
Çok düş gördük
Gül getirilmiş hapisaneye
 (…)
Gül gelmiş gül gelmiş
Şam’dan bir bulut inmiş 
Bağdat’tan bir rüzgar esmiş
Sabah rüzgarları esmiş.
 (…)
Gül tohumlarını saç bize 
Gül bahçesi olan Türbenden 
Ve komşun Tanrı evinden
Ve sevgilin olan sevgilisi  olduğum
Diri Diriltici olanın
Acımasından bize…
Merhum Sezaî Karakoç’a Cenab-ı Hak’tan rahmetler diler, Firdevs Cennetlerinin gülleri arasında olmasını dilerim. 
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