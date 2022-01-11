[Abdullah Aymaz] İmtihanlar Kuşağı

Süreyya Yayınları, M. Fethullah Gülen Hocaefendinin Kırık Testi-18 olarak “İmtihanlar Kuşağı” isimli kitabını neşretti. Sorulan sorulara cevap olarak ortaya konulan irfan pırıltılarında meydana gelen bu eserde bizler için çok önemli konular bulunmakta… Derin konular sade ve kolay şekilde sohbet tadında. Hizmet yolcularının başına gelebilecek problemlerin, çözümleri… Konu başlıklarından bazılarını söyleyince kitap hakkında bir parça bilgi vermiş olabiliriz:

Dünyevî nimetler karşısında değişme.

Kendi helâketlerine imza atan talihsizler.

Sen hizmetine bak, neticeyi Sahibine bırak.

Birlik Ruhu

Şeytanın oyunları

Sulhta hayır vardır.

Hudeybiye Sulhu

Bolluk ve darlıkta mümince duruş.

Üslûp hatasına düşmeme.

Tecdid ruhu

Kalb kasaveti

Kalbi canlı tutmanın dinamikleri

Deliler (!)

Akıbetinden çok korkma.

Şefkatle açılan kapılar

Alternatif Projeler geliştirme

Nezahet-i lisaniye

İncinsek de incitmeyelim

Hizmet, sıla-i rahime mâni olmamalı.

Gelmeyene gitmeli

Hissiyatların hesaba katılması

Şekilcilikten kurtulma

Ruhbânün fi’l-leyli Fursânûn fi’n-nehar

Hizmet tiryakiliği

Büyük davaların çilesi

Kendi dönemlerinde tanınamayan Büyükler

Aklî ve mantıkî bağlılık

Hicretin sevabı

Hicret yurdu terkedilebilir mi?

İhya hareketlerinin temel dinamikleri

Dip dalga

Şiddetsiz ve kararlı bir hareket

Basiret ve firasetle hareket etme

Dinin muhkematıyla disipline edilmiş heyecan

Tayin ve tavzifler karşısında doğru tavır

Vazife talebi ve beklentiler

Hasetçiler karşısında kendimle yüzleşme

Hasede yenik düşenler

Hasedin önüne geçme adına yapılması gerekenler

Izdırabın aksiyonla bütünleşmesi

İnsanlığa Allah Resulünün tanıtılması

Adanmışlara düşen sorumluluklar

Niyetin enginliği

Yegâne Gaye-i hayalimiz

Entelektüel sınıfın yetiştirilmesi

Üslup güzelliği

Kulluk şuuru

Nimet sağanakları

Karakterimizden taviz vermeme

İnsaf, hakkaniyet ve civanmertlik

Islah kahramanlarına düşen sorumluluklar

Temsil ve tebliğde usûl

Dünyada sulh atmosferi oluşturma

Kıvam ve metafizik gerilimi muhafaza

Enaniyet ağı ve ihlasın anilmerkez gücü

Allah “Ben” diyeni sevmez

“Az görme ibadeti”

Saadet asrından sonra tedricilik

Yüce hakikatleri sunmada kullanılacak üslup

Kötülüklerle mücadelede mümince tavır.

Vicdanın verdiği hükümler

Dengeli ve yerinde sevgi

Konumun hakkını verme

Daimi emanetçiler olabilmek

Vahşet ve şiddet sarmalı

Allah’a karşı vefa

Gönül verilen davaya karşı vefa

Severseniz, sevilirsiniz

Marifetullah bilgisi

İnsanın hilafet sorumluluğu

Bu güzel eser, verilen cevaplarla bizleri çok renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta okuyucularını ümit dolu ve hayat dolu ufuklar açarak rehberlikler yapıyor. Bu rehberlikten istifade için kitabı baştan sona okumak gerekiyor diye düşünüyorum.