[Abdullah Aymaz] Mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle

ABDULLAH AYMAZ

Kurban bir îsâr hasletidir. Cenâb-ı Hak ikinci sûre-i celilenin hemen başında:









“Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.” (Bakara sûresi, 2/3) buyurarak mülk sahibinin Kendisi olduğuna, bizim ise birer emanetçi bulunduğumuzu buyuruyor. Hz. İbrahim ve İsmail’e dayanan kurban hadisesi hem kurbiyet olarak Allah’a yakınlaşma adına bir vacip, hem toplum sosyolojisi açısından kolektif bir yardımlaşma ve duyarlılık eylemidir.

Bu sene Kurban bayramını bütün dünyanın zor bir dönemden geçmekte olduğu bir zaman diliminde idrak edeceğiz. Hâlihazırda pandemi devam etmekte, savaşlar cereyan etmekte, bununla birlikte ekonomik dengeler bozulmakta, ve küresel ısınma neticesinde dünyanın muhtelif yerlerinde ciddi kıtlıklar yaşanmakta. Biz Müslümanların, özellikle bu kutlu zaman dilimi olan Kurban’da, bu insanların yardım ihtiyaçlarına duyarsız kalmamız mümkün değil.

Bir çoğunuz bundan bir kaç hafta önce Strasburg’da insan hakları mahkemesi önünde adalet için çağrıda bulundu. Kendi ülkelerinde haklarını savunamayan, hukukun içinin boşaltılıp demokrasinin eritildiği bir ortamda, hürriyetlerinden olanların hakkını savundunuz. Bu dayanışma örneği takdire şayandı.

Aynı şekilde yakın zamanda “Hizmet Değerleri” yayınlandı. Bu değerler uzun yılların çalışması, yoğun beyin fırtınaları neticesinde derlenebildi. Hizmete aidiyet hisseden insanlara şimdi ise bu değerleri içselleştirip pekiştirerek farklı format ve ortamlarda anlatma vazifesi düşmekte. Bunun için yine fertler, kurumlar ve hatta ülkeler arası bir dayanışma ve yardımlaşma, yaptığımız işleri zenginleştirip bereketlenmesine vesile olacaktır.

Almanya’da öğrenciler yaz tatiline ayrılmış durumda. Pandemi şartlarında yoğun ve yorucu okul dönemine rağmen, okullarımız çok güzel bir başarıyı yakalamış durumda. Birçok öğrencimiz üstün not ortalaması ile üniversiteye yeterlilik sınavını vermiş durumda. Hem öğrencilerin başarılarını hem onları çalıştıran gayretli ve vefakar öğretmenlerimizi canı-gönülden tebrik ediyoruz. Okul ortamında sergilenen dayanışma ve yardımlaşma hem ders başarısına hem de hayata başarılı giriş merhalesine etken bir alan.

Bütün bu yardımlaşmalar ve dayanışmalar, Rıza-yı-İlahi takip edilirse, kurbiyete bir yol olur. Tıpkı kestiğimiz kurbanlarımız, hiç tanımadığımız insanların sofralarında yer aldığında, onların ettiği dualar ve onların mutluluğu ile taçlandığı gibi. Bu vesile ile bu bayramın hepimizi Allah’a daha yaklaştırıp, Kurbanlarımızın kabul olmasını temenni ederim.

İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum.