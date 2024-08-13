Abdullah Aymaz: 'Mahpus'

Bundan yaklaşık otuz yıl evvel Altunizade’de Hocaefendi’nin yanında tanıdığım bir doktor kardeşimdi Dr. Mehmet Ateş. O yıllarda İstanbul’da kalp cerrahisi asistanlığına başlamış ve Hocaefendi’nin de kalp sağlığı ile ilgilenen heyette olduğunu öğrenmiştim. Farklı zamanlarda karşılaştığım kardeşlerimden biri oldu hep. Hocaefendi’nin Amerika yıllarında da yollarımız kampta fazlaca kesişti. Yıllar sonra İzmir Şifa üniversitesini ziyaret ettiğimde rektörlük vazifesinin başında görmüştüm Dr. Ateş’i.“Kardeşim ne ara profesör oldun da rektör oldun” dediğimi hatırlıyorum.kardeşimi vazifesi başında görünce çok memnun olmuştum.Şifa Üniversitesini ziyaretimden sonra Zaman Gazetesi’ndeki köşemde gördüklerimi yazmaya çalışmıştım.Aradan yıllar geçti, Şifa Üniversitesi Rektörü iken, 15 Temmuz öncesi hapse girdiğini duyup dua ettiğimi de hatırlıyorum.ardından da mecburi hicrete çıktığını duydum.bu gelişmelerden memnun oldum. Telefon görüşmelerimizde ve Çağlayan toplantılarımızda tebrik de ettim. Toplantıların her hafta nüktedan müdavimi olarak zihnimde durur Dr. Ateş.Bugünlerde bir program vesilesi ile Almanya’da karşılaştık, bir konuşmamdan sonra kürsüye yaklaştı ve imzalı bir kitap uzattı.O da;sizin için imzaladım, kabul ederseniz memnun olurum” dedi.Kitabı aldım, kürsüde hızlıca göz attım, ilk defa haberim oldu. Odama gittim, ilgimi çekti bir bakayım dedim. Elimden bırakamadan 3-4 saatte kitabı bitirdim. Okurken bazı şeylere şaşırdığımı söylemeliyim. Roman baştan sona ayet ve hadislerle örgülenmiş, hadiseler ayet ve hadislere bağlanmış.kendisine sormadım doktor beyi tanıyan arkadaşlarından öğrendim. Meğerse. Ayrıca bu konuda kendisini de tebrik ettim. Üstadımızın buyurduğu din ilimleri ile fen ilimlerini cem etmiş güzel bir örnek Doktor Bey.Kitabı hızlıca okudum demiştim, Romanın adı: “Mahpus” Hapishane hatıratını anlatmış, Aslında sadece hapishane hatıratı da değil, yeri geldiğinde bizleri 20-30 sene öncesine götürüyor, yaşadığı olayları günümüze güzel bağlamış.“Mahpus” romanı, yalnızca bir hapishane hatıratı olmanın ötesinde, okuyucusunu derin düşüncelere sevk eden bir eser.Yaşanan olayların Kur'an ve hadislerle bağdaştırılması, eserin manevi yönünü güçlendirirken, Dr. Ateş'in bu konulardaki derin bilgisi de dikkatlerden kaçmıyor.Mesleki başarılarını da romanın satır aralarında görüyorsunuz,Halabeni ayrıca memnun etti.Tıbbi bilgi ve dini bilgiyi harmanlıyorKardeşimiz mesleki başarısının yanı sıra, insanî yönüyle de örnek biri. Yaptığı çalışmalarla hem tıp dünyasında hem de dini ilimlerde derinlemesine bilgi sahibi olduğunu görmek beni memnun etti. Sofya İlahiyat Akademisinde aldığı eğitim, onun dini bilgilere olan hakimiyetini ve bu bilgileri hayatının her alanına nasıl entegre ettiğini gözler önüne seriyor.Romanı okuduktan sonra kendisi ile tekrar görüştüm ve yazmaya devam etmesi gerektiğini tavsiye ettim. Zaten Çağlayan ve Nevbahar dergilerinde yazıları ile karşılaşıyorum. Kuran kavramları ile ilgili yazılarını ben de okumuştum. Hatırat serisinin devam etmesi gerektiğini de tavsiye edeyim derken kendisi;“Hocam gaybubet dönemini ‘Kaçak’, Yunanistan’a gelişimi ‘Yolcu’ vededi. Buna da çok memnun oldum.Yayınevinin kararına göre basım süreci değerlendirilecekmiş. Ben de iftihar ettim ve sevindim, bana verdiği bir müjde ile de bu yazımı sonlandırayım;buna da şaşırmadım diyemem,Kendi çevirebilecek kadar Yunanca müktesebatı olmuş. Sonrasında kendi Yunanca ders aldığı Profesör kontrol edecekmiş.Dr. Ateş’in Yunanca öğrenme serüveni ve romanını bu dilde de kaleme alması, onun öğrenmeye ve kendini geliştirmeye olan adanmışlığını gösteriyor.Bu vesileyle, Dr. Ateş'e başarılarının devamını diliyor ve onun kaleme aldığı eserlerin, daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum.akademisyen olarak ilahiyat ile tıbbı cem eden güzel bir örnek. Sizlere de bu romanı tavsiye ederim, bazen hüzünlenip bazen de tebessüm edeceğiniz bir tıp profesörünün kaleme aldığı bir kitap.Teşekkürler Dr. Ateş Teşekkürler Süreyya Yayınları…