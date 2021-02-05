Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı! İstifa etti /05 Şubat 2021 18:36

Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı! İstifa etti

Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı yaşanıyor. Gül'e yakın isim Babacan'ın partisinden istifa etti.

SHABER3.COM

Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı yaşanıyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları desteklediğine dair mesaj atmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı ile tanınan Avukat Latif Cem Baran istifa etti.

Öte yandan Avukat Baran, vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le temel değerlerin uyuşmaması sebebi ile hukuki ilişkisini de istifa ederek sonlandırdığını açıkladı.

"TEMEL DEĞERLERİMLE ÖRTÜŞMEYEN..."
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Latif Cem Baran şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir ‘duruş’ sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

"İSMİM ALİ BABACANLA ANILMASIN" DEMİŞTİ
Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu belirten Baran, isminin birlikte anılmasından rahatsız olduğunu ifade ederek sosyal medya hesabından Ali Babacan’ın yayınladığı mesaja tepki göstermişti.

 
Baran, "Senin bu ‘sahte duruşlarını’ gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın" demişti.

Baran önceki gün açıklamasında "Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abdullah Gül cephesinde Boğaziçi Üniversitesi çatlağı!... Sonraki Haber >>

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:50:27