Abdullah Gül sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘istenmeyen adam’ krizine değinerek, “10 ülkenin yaptıklarının kabul edilemez. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar” yorumunda bulundu.
Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuşan Gül, 10 ülkenin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ancak büyükelçilerin merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini ifade etti.
Gül, “Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, tutukluluğunun dördüncü yılında olan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Kavala için özgürlük çağrısı yapan 10 büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan etmiş, Dışişleri Bakanlığı henüz bir girişimde bulunmamıştı.
Hükümet ve AK Parti’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarılmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” demişti.
‘BU KAVALA DENİLEN…’
Erdoğan geçen gün de söz konusu 10 büyükelçi hakkında Türkiye’nin uluslararası diplomatik anlaşma ve kurallara göre persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilme prosedürünün başlatılabileceği mesajını şu sözlerle verdi:
“Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye’yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. On tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, -bunu nasıl bıraktırırız- gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş, Kavala’yı bırakın… Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun?”