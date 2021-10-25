Abdullah Gül sessizliğini bozdu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘istenmeyen adam’ krizine değinerek, “10 ülkenin yaptıklarının kabul edilemez. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar” yorumunda bulundu.





Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuşan Gül, 10 ülkenin yaptıklarının kabul edilemez olduğunu ancak büyükelçilerin merkezlerinin talimatını yerine getirdiğini ifade etti.





Gül, “Yapılan kabul edilemez. Ancak, Dışişleri zaten çağırıp gerekli mesajları vermiş. Adı üzerinde elçiye zeval olmaz. Artık bu konuyu çok daha büyük krizlere dönüştürmek ülkenin çıkarına değil. Başka krizlerin önünü açar. Bu işi Dışişleri Bakanlığına bırakmak, yeni problemleri ortaya çıkarmamak, çıkışı olmayan noktalara götürmemek lazım.” ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?





Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçisi, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, tutukluluğunun dördüncü yılında olan iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep tayyip Erdoğan’ın, tutuklu iş insanı Kavala için özgürlük çağrısı yapan 10 büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan etmiş, Dışişleri Bakanlığı henüz bir girişimde bulunmamıştı.



