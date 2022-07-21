Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül sessizliğini bozdu: "Hiç iç açıcı bir durum yok…" /21 Temmuz 2022 09:02

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: "Hiç iç açıcı bir durum yok…"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de katıldığı bir törende gündeme düşecek açıklamalarda bulundu. Gül, "Hiç iç açıcı bir durum yok" değerlendirmesi yaptı.

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Kayseri'de konuk olduğu programda konuşan AK Parti kurucusu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok" dedi.

"BAZI ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR"
Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, birçok problemin bulunduğunu söyledi. Gül, böyle karamsar bir ortam içerisinde hiçbir zaman, hiçbir ülkenin ihmal etmeyeceği konunun eğitim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitim en iyi yatırımdır. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın, önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik, bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli, vasıflı insan yetiştirmek, anaokulundan üniversiteye kadar en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabii zenginlikleri vardır ama onların nitelikli nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı ve etkisi hem insanlığa hem dünyaya çok farklı. Türkiye bu yolda şüphesiz ki hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar."
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