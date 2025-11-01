Abdullah Gül ve AKP’li eski bakanlardan ‘Kavala’ çağrısı: AİHM kararına uyulsun





TAHA AKYOL: DELİL YOK, HAKSIZ MAHKUMİYETTİR





‘AKP’NİN İLK YILLARINDA BİZE DESTEK VEREN STK HAREKETİNİN İÇİNDEYDİ’

Silivri Cezaevi’nde tutukluluğunun sekizinci yılını dolduran iş insanı ve sivil toplum temsilcisi Osman Kavala için Türkiye ve dünyadan güçlü destek mesajları geldi.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar, akademisyenler, yazarlar ve uluslararası insan hakları savunucuları, Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.Destek mesajlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının uygulanmaması eleştirilirken, Kavala’nın tutukluluğunun hukuksuz olduğu vurgulandı.Gazeteci Taha Akyol, “Kavala’nın dosyasında tutuklamayı gerektirecek bir delil yok. Bu açık bir haksız mahkûmiyettir” dedi. Ahmet Taşgetiren ise, “Kavala için adalet, aslında herkes için adalet demektir” ifadelerini kullandı.Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, Kavala’nın tutukluluğunu “insan hakları tarihine geçecek bir adaletsizlik” olarak nitelendirirken, BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor da Kavala’nın serbest bırakılmasını ve çalışmalarına devam etmesini istedi.Destek veren isimler arasında ayrıca AİHM eski yargıcı Rıza Türmen, filozof Ioanna Kuçuradi, yazar Orhan Pamuk, Prof. Adem Sözüer, Prof. Aysel Çelikel, Emre Kongar, Ertuğrul Günay, Murat Karayalçın, Mustafa Yeneroğlu, Nesrin Nas, Yetvart Danzikyan da yer aldı.Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı:“Osman Kavala’yı AK Parti hükümetlerinin ilk dönemlerinde Dışişleri Bakanı iken tanıdım. Hükümetlerimizin Türkiye’nin köklü problemlerine çözüm bulmak için uyguladığı kararlı politikalarına, bazı (aşırı ulusalcı) çevrelerin şiddetli muhalefeti karşısında bize en güçlü desteği veren sivil toplum hareketlerinin içindeydi.Öncelikle AB ile müzakerelere başlamak ve hukuk ve siyasi standartlarımızı yükseltmekle ilgili yasa değişiklikleri ve Kürt sorunu ile ilgili o zaman için cesaret isteyen politikalarımızı sivil toplum örgütleriyle paylaştığımız toplantılarda bizleri heyecanla desteklediğini hatırlıyorum.Benim nazarımda Osman Kavala, nasıl birçok samimi muhafazakâr iş adamları gönüllü olarak bizim camiamızın vakıf ve dernek faaliyetlerini destekledilerse, o da kendi inandığı doğrultuda toplumsal ve kültürel çalışmaları destekleyen bir iş adamıydı.AK Parti olarak 2004 yılında anayasanın 90. maddesinde yaptığımız değişiklikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının hukuk uygulamalarımızda göz ardı edilemeyeceğini dikkate alarak, Osman Kavala ile ilgili AİHM kararının yerine getirilmesi hem ona yapılan haksızlığı giderecek hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin imajına katkı sağlayacaktır.”