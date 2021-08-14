Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül'den adaylık sinyali: Yakın gazeteci açıkladı /14 Ağustos 2021 18:31

Abdullah Gül'den adaylık sinyali: Yakın gazeteci açıkladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiası için "Geniş bir mutabakat oluşursa reddetmeleri zor bir durum. Abdullah Gül olursa, o da görevden kaçmayacaktır" dedi.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Fehmi Koru, TV 5'te yayınlanan "Konuşmadan Olmaz" programında Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.


Millet İttifakı’nın “Abdullah Gül niteliğinde bir ismi aday göstermesi gerektiğini” savunan Koru, "Görebildiğim kadarıyla Millet İttifakı, adaylarının nitelikleri üzerinde uzlaşmış gibi görünüyorlar. Sadece kendi tabanlarından değil, AK Parti tabanından ve MHP tabanından da hiç değilse bir miktar oy getirebilecek bir isim üzerinde uzlaşmanın gerekli olduğunu görüyorlar. Sadece o ismi şöyle veya böyle bir aday değil, özellikle başkanlık sisteminden dönüşü sağlayacak, parlamenter sisteme geçiş dönemini hiç tereddüt etmeden sürükleyecek, deneyimli bir isim olması üzerinde de sanki bir mutabakat varmış gibi, hiç isim konuşulmasa da..." dedi.

"REDDETMELERİ ZOR"
Fehmi Koru, programın sunucusu Hasan Basri Akdemir'in "2018 seçimlerinden önce adaylık meseleleri tartışılırken Abdullah Gül'ün 'aday olmayacağım' açıklamasında kurduğu bir cümle vardı. 'Geniş bir mutabakat sağlansaydı...' diye. Şimdi Abdullah Gül'ün bahsettiği mutabakat sağlanırsa Gül sizce Millet İttifakı'nın ya da muhalefet kanadının adayı olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben kendisine bu konuda herhangi bir soru yöneltmiş ve ondan bir cevap almış değilim. Ama böyle bir mutabakat kimin üzerinde oluşursa o kişinin bundan kaçacağını zannetmiyorum. Türkiye öyle bir noktada ki bugün siyasete en soğuk bakan insanlar bile, kendilerine böyle bir davet gelirse ve üzerlerinde geniş bir mutabakat oluşursa reddetmeleri zor bir durum. Abdullah Gül olursa, o da görevden kaçmayacaktır."
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