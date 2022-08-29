Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül'den 'bayram' açıklaması: Çok şükür hasta falan değilim /29 Ağustos 2022 15:40

Abdullah Gül'den 'bayram' açıklaması: Çok şükür hasta falan değilim

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den dikkat çeken videolu bir paylaşım geldi. Eleştirilere cevap veren Gül "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" notunu düştü.

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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevi boyunca milli bayramlarda yapılan devlet törenlerine katılmamasıyla ilgili eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuya dair açıklamalarını "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" notunu düştüğü bir video ile paylaşan Gül, “Katılmam gereken tüm bayramlara katıldım” iddiasında bulundu.

Gül, 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayramlara katıldığını söyleyerek,  ”7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum” dedi.

Gül’ün açıklamaları şöyle:

“Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Ancak kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı uzun süre bazıları anlattı. Bunları yalanlamaya zül kabul ettim. Ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler. Buna inanmaya başladılar. O zaman böyle bir açıklama yapmaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Ben önce 30 Ağustos Bayramları’nın resepsiyonları Ordu Evleri’nde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı onları uhdeme aldım. Ve Çankaya’da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım sebebiyle merasimlere katılamadım. Onun da sebebi şudur. Kırgızistan’daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği on askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yararlıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım. Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı. Ama bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insani meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum."
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