Abdullah Gül'den Hulusi Akar ve İbrahim Kalın ile ilgili açıklama

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, medyada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yeni bir görüşme yaptığı yolundaki haberleri doğrulamadı. YetkinReport’un sorusu üzerine Gül’ün Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre bu yöndeki haberlerin “gerçekle ilgisi bulunmuyor” denildi.





Hulusi Akar ve İbrahim Kalın’ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Gül’ün İstanbul, Ayazağa’daki çalışma mekanının yanındaki askeri alana helikopterle inerek üç saat civarında görüştükleri, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen “adaylığını koymaması” ricasını ilettikleri bildirilmişti.





Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Basın Bürosu, bu görüşme ardından Akar ve Kalın ikilisiyle başka herhangi bir görüşme olmadığını da bildirdi; böylece Erdoğan’ın Gül’e, Ali Babacan’ın yeni parti kurma hazırlıklarına dair bu kanalla bir telkinde bulunduğu spekülasyonu da şu aşamada doğrulanmamış oldu.





Ali Babacan’ın yeni parti kurma hazırlıklarını hızlandırdığı ve konuşmaya başladığı bir sırada, Babacan’ı desteklediği bilinen Gül hakkında ortaya atılan bu iddia siyasi kulisleri hareketlendirmişti.