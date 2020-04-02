SAMANYOLUHABER- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül T24 yazarı Murat Sabuncu'nun infaz indirimine dair sorularını cevaplandırdı.







Koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerinden erken tahliye için hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesi hakkında Gül'e sorular yönelttiğini belirten Sabuncu, "Çünkü 'düşünceleri sebebiyle cezaevinde olan, çok geniş bir 'terör' tanımı altında özgürlüğünü kaybetmiş' pek çok siyasetçi, gazeteci, sivil toplumcu ve avukat düzenlemeden yararlanamayacaktı." dedi.





ŞİDDETE BULAŞMAYANLARIN TAHLİYESİ CİDDİ BİR RAHATLAMA SAĞLAR





Terör ya da şiddete bulaştıklarına dair haklarında tek delil olmadığı hâlde yıllardır tutuklu olarak yargılananların infaz indiriminde liste dışı tutulması hakkında ne düşündüğü sorusuna 11'inci Cumhurbaşkanı Gül şu cevabı verdi: “Şu günlerde İnfaz Yasası’nda yapılması planlanan düzenlemenin nefret, şiddet ve terör içermeyen düşünce suçlarını ve basın çalışanlarını da kapsaması; içinden geçmekte olduğumuz zor zamanlarda toplumun eşitlik ve adalet duygularına hitap edeceği gibi ciddi bir ümit ve rahatlama sağlayacağı, birlik ve bütünlüğümüzü güçlendireceği, ülkemizin uluslararası imajına da olumlu katkılarda bulunacağını düşünüyorum."





"BU DÜZENLEME İKTİDAR VE MUHALEFET İÇİN DE BİR FIRSAT"

Gül şöyle devam etti: "Mevcut virüs tehdidinin en az acı ve zararla atlatılabilmesi bakımından düzenlemenin yalnız hükümlüleri değil tutukluları da kapsaması gerektiği açıktır. Bu düzenlemeyi bir fırsat olarak görüyor, iktidar ve muhalefet tüm partilerin bu konuda yakın bir işbirliği ile çalışacaklarını ümit ediyorum.”





AKP'yi Erdoğan ile birlikte kuran Gül, AKP tarihinde "ilk başbakan" ve "ilk cumhurbaşkanı" unvanlarını elinde bulunduruyor.





Gül, akabinde şu noktanın altını çizdi: "Küresel ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı’nın uyarı ve tavsiyelerini tavizsiz uygulamak hepimiz için geçerlidir. Bu sürecin en kısa sürede atlatılmasını temenni ederim."





"KİŞİYE KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA SINIRLI BİR PAKET VİCDANLARI YARALAR"





Gül'ün çağrısının önemli olduğunun altını çizen Sabuncu, "Adalet ve Kalkınma PRartisi'ni (AKP) Tayyip Erdoğan ile birlikte kuran çekirdek kadroda yer alan, AKP iktidarının ilk başbakanı ve ilk cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül'ün görüşü böyle." dedi.





Sabuncu şu ifadeleri kullandı: "Gül’ün çağrısı iktidar tarafından nasıl karşılanır bilemiyorum. Ancak yasa sadece ‘kişiye ve topluma karşı işlenen suçlarla’ sınırlı kalırsa kabul edilmesi hem hukuken hem vicdanen zor bir durumla karşı karşıya kalınır. Üstelik bu ayrım, bu kez sadece özgürlüğü değil hayatı da tehdit ediyor."