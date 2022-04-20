Abdullah Gül'ün aday olması için o isim mi devreye girdi?

ABDULLAH GÜL İSMİNİ KİM ORTAYA ATTI BİLMİYORUM





"HEM ABDULLAH GÜL HEM BEKİR AĞIRDIR ANLATTI"





MUHALEFET KABUL ETTİ, BİR GECE YARISI FİKİR DEĞİŞTİ





NE OLMUŞTU?





BEKİR AĞIRDIR'DAN YALANLAMA







Gazeteci Levent Gültekin, bugün Diken'de kaleme aldığı yazısında "Böyle bir yazı yazmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm." diyerek Bekir Ağırdır'ın 2018'de Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı olması için ikna ettiği iddiasını sürdürdü. "2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet bir ortak aday arayışındaydı." diyen Gültekin, o dönem yaşananları şu ifadelerle aktardı:"Abdullah Gül ismini ortaya ilk kim attı bilmiyorum ama bu işin olması için liderler arasında mekik dokuyan isimlerden birisi de Bekir Ağırdır’dı." diyen Gültekin; "Elindeki anketlere dayanarak o dönemde kazanacak ismin Abdullah Gül olduğunu muhalefet liderlerine söyledi. Sonrasında da Abdullah Gül’e giderek, “Elimizdeki anketler kazanacak kişinin siz olduğunu söylüyor. O nedenle lütfen muhalefetin adaylık teklifini kabul edin” diyerek Gül’ü ikna etmeye çalıştı." sözleriyle iddialarını yineledi.Levent Gültekin: 2018'deki seçimde Bekir Ağırdır, Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetin önüne anket koyduLevent Gültekin: 2018'deki seçimde Bekir Ağırdır, Abdullah Gül'ün adaylığı için muhalefetin önüne anket koyduGültekin iddialarını "Ben bu bilgileri hem Abdullah Gül’den hem de sürecin içindeki onlarca kişiden dinledim. Dahası Bekir beyle beraber katıldığımız bazı toplantılarda sürecin ayrıntılarını bizzat kendisinden de dinledim. İyi niyetle nasıl çabaladığını, liderleri ikna etmek için nasıl uğraştığını, Gül’ü ikna etmek için defalarca görüşmeye gittiğini bizzat kendisi anlattı." diyerek hem Abdullah Gül'e hem de Bekir Ağırdır'a dayandırdı.Gültekin, köşesinden Bekir Ağırdır'a direkt seslenerek şu soruları sordu:Bekir bey, Elinizdeki anketi muhalefet liderlerine sunarak onları Abdullah Gül’ün ortak adaylığına ikna etmeye çalışmadınız mı?Muhalefet liderleri “Tamam” dedikten sonra Abdullah Gül’ün Ayazağa’daki ofisine gidip, “Elimizdeki anketlere göre bir tek siz kazanıyorsunuz, lütfen muhalefetin ortak adaylık teklifini kabul edin” demediniz mi?Abdullah Gül, sizin ikna çabalarınız sonucunda bu teklife “Evet” demedi mi?Bu olumlu cevabı alıp muhalefet liderlerine götürmediniz mi?Sizin çabalarınız sonucunda taraflar anlaşmadı mı?Sonra bir muhalefet partisi bir gece fikrini değiştirdiği için bu ortak adaylık projesi rafa kalkmadı mı?Fikir değiştiren muhalefet partisi size gelip niçin fikir değiştirdiğini anlattığında ileri sürdüğü gerekçeye çok şaşırdığınızı söylemediniz mi?Abdullah Gül bana kendisini ikna edenlerden birinin siz olduğunu söyledi.Dahası ben bu süreci bu şekilde sizden de dinledim.Bu gizli saklı bir olay değil ki.O dönemde ülkedeki gidişatı durdurmak için herkes kendince bir çaba içindeydi.Siz de kendinizce bir çaba içindeydiniz.Şimdi bütün bunları inkâr etmek olacak şey mi?Tamamını okumak için tıklayınGazeteci Levent Gültekin, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme sürecinde KONDA Araştırma'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 liderin önüne anket koyduğunu iddia etmişti.Medyascope'ta Ruşen Çakır'ın programına konuk olan Gültekin, Ağırdır'ın yaptırdığı seçim anketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdullah Gül'ün bahçesine helikopter indirerek gözdağı verdiğini ileri sürerek, "Bekir Ağırdır anket koydu parti liderlerinin önüne. Abdullah Gül yüzde 60 ile kazanıyor diye. Erdoğan neden Abdullah Gül’e helikopter göndermek zorunda kaldı? Neden bir gece bir muhalefet partisi karar değiştirdi?" ifadelerini kullanmıştı.KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanlamıştı. Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullanmıştı.