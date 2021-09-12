Abdullah Gül'ün eşi ile ilgili ilginç iddia: İYİ Parti'ye mi katılacak?

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı’ iddialarıyla son günlerde gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bu kez eşi Hayrünnisa Gül ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Hayrünnisa Gül’ün ismi İYİ Parti’yle anıldı. Cumhuriyet’ten Sertaç Eş, Ankara kulislerinde konuşulanları yazdı.





Hayrünnisa Gül, İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cumhuriyet gazetesinden Sertaç Eş, “Kulisler, ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusunun yanıtına dikkat kesildi” başlıklı haberinin bir kısmında, “Hayrünnisa Gül’ün İYİ Parti’ye katılacağı iddialarını kimse doğrulamıyor. İYİ Partililer, “O konu 2017’nin konusu. Parti kurulmadan önce Hayrünnisa Gül’ün ismi de genel başkana önerildi bir görüşmede. Orada kaldı, şu an için böyle bir şey yok” değerlendirmesini yapıyor.” ifadelerini kullandı.





Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İYİ Partili Cihan Paçacı’nın ‘Kılıçdaroğlu son günlerde tekil konuşuyor bizlere sormuyor’ sözleri sonrası Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesine dair detayları yazmıştı.





Fırat, yazısında, “Her iki parti yetkilileri adaylık için kurulacak masada liderlerin oturacağını belirterek, 'Masada Abdullah Gül ismi yok' dedi.” ifadelerini yazmıştı.