Abdullah Öcalan'a bayram ziyareti

Asrın Hukuk Bürosu İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü duyurdu.
Açıklamada "İmralı ada hapishanesinde tutulan Sn. Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Sn. Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında bugün (31.03.2025) aile görüşü gerçekleştirmiştir" denildi.
Abdullah Öcalan 27 Şubat tarihinde kurucusu olduğu PKK'ya silah bırakma ve kongresini toplayarak kendisini feshetme çağrısı yapmıştı.