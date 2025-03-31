Samanyolu Haber /Politika / Abdullah Öcalan'a bayram ziyareti /31 Mart 2025 18:58

Abdullah Öcalan'a bayram ziyareti

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan kardeşi ve yeğeniyle bayram ziyareti kapsamında görüştü.

SHABER3.COM

Asrın Hukuk Bürosu İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan ile bayram ziyareti kapsamında görüştüğünü duyurdu.

Açıklamada "İmralı ada hapishanesinde tutulan  Sn. Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Sn. Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında bugün (31.03.2025) aile görüşü gerçekleştirmiştir" denildi.

Abdullah Öcalan 27 Şubat tarihinde kurucusu olduğu PKK'ya silah bırakma ve kongresini toplayarak kendisini feshetme çağrısı yapmıştı.
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