Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Öcalan'dan PKK kongresine ilişkin ilk değerlendirme /13 Mayıs 2025 23:07

Abdullah Öcalan'dan PKK kongresine ilişkin ilk değerlendirme

PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK'nin silah bırakma ve fesih kararlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, "Kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum" dedi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen PKK'nın 12. Kongresi'nin kararlarına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Mesajında fesih ve silah bırakma kararlarının alındığı kongreden de söz eden Öcalan, "Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

PKK KENDİNİ FESHETTİ

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre kararlarını dün duyuran PKK, örgütsel yapının feshedildiğini ve silahlı mücadele yönteminin sona erdirildiğini açıkladı.

Bildirgede, "PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi. PKK'nin sonuç bilgirgesindeki "3. Dünya Savaşı kapsamında Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır" değerlendirmesi dikkat çekti.
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