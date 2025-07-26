Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Öcalan'ın koğuş arkadaşı tahliye edildi /26 Temmuz 2025 12:07

Abdullah Öcalan'ın koğuş arkadaşı tahliye edildi

İmralı Cezaevi'nde tutulan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi Cezaevinde 30 yılını dolduran tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla bir yıl üç ay ertelenen ve 10 yıldır İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi.

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İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş, 31 yıl üç ay sonra tahliye edildi.

PKK terör örgütü hükümlüsü Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran’la birlikte İmralı Cezaevi’ne sevk edilmişti. Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Fakat Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce bir yıl daha sonra ise üç ay daha ertelendi. Aktaş’ın, 25 Temmuz’da bulunduğu İmralı Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi.

Aktaş, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ‘videolu silah bırakma çağrısında’ yanında bulunan isimlerden biriydi.


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