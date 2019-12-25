Abdüllatif Şener'den Erdoğan açıklaması

Şener, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın adını zikretmeden, ABD Temsilciler Meclisi'nin Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması doğrultusunda aldığı karara işaret etti ve şu ifadeleri kullandı:







“Kanal İstanbul ısrarının esrarı ne?





-Doğru; korkunç bir rant iştahı var.





-Evet ama yetmez!





-Israrın esrarı Montrö Anlaşmasında.. ABD savaş filosunun yerleşemediği tek yer Karadeniz.





-Aman dikkat!





-Kanal’ı aç, Montrö’yü del, mal varlığı incelemesinden kurtul demiş olmasınlar!”





Ekim ayı sonunda Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylama ile, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik askeri müdahalesine karşı, Ankara'ya yönelik yaptırımlar öngören yasa tasarısı 16’ya karşı 403 oyla kabul edilmişti.





DW Türkçe'nin haberine göre, 16 maddelik tasarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığının da araştırılması isteniyor. Metinde, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanının, Maliye Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü ile istişarede bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığı, yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırlanmasına dair bir madde yer almıştı.





Tasarı, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekât ile bağlantılı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in aralarında olduğu hükümet üyeleri ve komutanlara yaptırım öngörmüş, Bu yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması ve vize verilmemesi gibi tedbirler de içermişti.





Bunun yanı sıra, Türk ordusuna her türlü silah ve teçhizat satışının engellenmesi öngörülmüş ve Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesindeki yaptırımlarının devreye sokulması istenmişti.





Kısa bir süre önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Erdoğan'ın mal varlığını gündeme getirmiş ve, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımızın mal varlığı bellidir" yanıtını vermişti.





Davutoğlu, 'Herkesin (siyasilerin) mal varlığı araştırılsın" çağrısı yapmıştı.