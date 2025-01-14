Samanyolu Haber /Gündem / Abdullatif Şener'in oğlu Erdoğan'a hakaretten tutuklandı /14 Ocak 2025 14:10

Abdullatif Şener'in oğlu Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmüştü. Şener’in diğer oğlu Şamil Şener de ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla tutuklandı.

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Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldürmüştü.

Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şener daha sonra tutuklanmıştı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açılmıştı. 

Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Şamil Şener de dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünden aracıyla geçerken iddiaya göre camı açıp hakaretler yağdırdı.

TUTUKLANDI
Bu sırada Saray yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, gözaltına alındıktan sonra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan Şener, buradan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Şamil Şener, “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.
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