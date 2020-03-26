Samanyolu Haber /Spor / Abdurrahim Albayrak'tan taraftarlara mesaj /26 Mart 2020 19:33

Abdurrahim Albayrak'tan taraftarlara mesaj

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs Türkiye’yi de etkilemiş durumda. Virüs nedeniyle şimdiye kadar Türkiye’de 59 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 2 bin 433.

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Türkiye’de koronavirüse yakalanan bir isim de Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak.Galatasaray’ın ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuna ilişkin bir haber yayınladı. Albayrak sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Twitter’dan mesaj yayınlayan Albayrak, şunları söyledi:

 “Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.”

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
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