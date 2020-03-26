Abdurrahim Albayrak'tan taraftarlara mesaj

Türkiye’de koronavirüse yakalanan bir isim de Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak.Galatasaray’ın ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuna ilişkin bir haber yayınladı. Albayrak sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.





Twitter’dan mesaj yayınlayan Albayrak, şunları söyledi:





“Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.”





Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.