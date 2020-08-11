Samanyolu Haber /Gündem / Abdurrahman Dilipak'a AKP'den 81 ilde suç duyurusu /11 Ağustos 2020 13:29

Abdurrahman Dilipak'a AKP'den 81 ilde suç duyurusu

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam düzenlediği basın açıklamasında, "Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız. Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur" dedi.

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AKP İl Kadın Kolları Başkanlıkları, Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik hakaret içeren köşe yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulundu

Suç duyurusuna ilişkin İstanbul'da da basın açıklaması yapıldı. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan yaptığı basın açıklamasına AKP İstanbul milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Emine Sare Aydın da katıldı.

“KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIK IRKÇILIKTAN BETERDİR"

Rabia İlhan yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi bir duran bu gibi çevrelerin, sanki hükümetimizin ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktaları oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Hem partimizin içinde, hem de partimizin karşısındaki kitleleri birbirlerine düşürme çabaları ile çatışma ve sürtüşme alanları oluşturmaktadırlar. Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. 'Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu inanç ve gayretleri neticesinde dünyanın en büyük kadın örgütünü kurarak, yıldan yıla büyütmeyi başarabilen bir lider olmuştur" şeklinde konuştu.


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