Abdurrahman Dilipak'tan Sarayı çok kızdıracak sözler

Yeni Akit yazarı Dilipak, herkesin birbirinin açığını aradığını ve yakaladığında 'hain' ilan ettiğini belirterek “Hepsi aynı şekilde davranıyor. Aslında herkesin dediğini doğru kabul ederseniz, temiz kimse yok.” dedi.Dilipak, "Haram yedik, harama baktık, haram işlerin peşine düştük, haram yiyen haramzadeleri dost edindik" ifadelerini kullandı.Dilipak'ın "Biz hepimiz suzluyuz" köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:





"Hepsi aynı şekilde davranıyor. Aslında herkesin dediğini doğru kabul ederseniz, temiz kimse yok. Kimse kendini temizlemekten, çevresini temizlemekten yana değil sanki.Hani rüşvet ve torpilden uzak duracaktık! Bırakın hemşehricilik yapmayı, Müslümancılık bile yapmayacaktık. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı çıkacaktık. İşi ehline verecektik, ehliyet ve liyakat imandan önce gelecekti. El Emin olacaktık.





Adil şahidler olacaktık. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayacaktık. Yalan söylemeyecek, zina etmeyecek, din-devlet büyükleri ya da Allah’tan başkalarını İlah ve Rab edinmeyecektik. Bir kişi ya da topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecekti. Allah’a ve Resulüne söz vererek Hak dine girmemiş mi idik. İnsanlara güzel örnek olacak, onları güzel söz ve hikmekle hayra, Hakka çağıracaktık. Ne oldu bize. Ne çabuk onlara benzedik.Şimdi tevbe zamanıdır





Gelecek günlerin geçen günleri aratmaması için aklımızı başımıza alma zamanıdır. Gerçek anlamda abdest alacağız, görünen ve görünmeyen kirlerden temizleneceğiz. Kötü işler, kötü kişilerden uzaklaşacağız. Kul hakkından kurtulmadan kurtuluş yok. Bu saatten sonra bu dünya ve ahirette kurtuluş için Allah’ın yardımı olmadan kurtuluş mümkün değil. Şeytanın dostlarından uzaklaşmamız, onların pis işlerinden yakamızı kurtarmamız şart.