Abdurrahman Tutdere serbest bırakıldı

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında yeni gelişme yaşandı.





Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ev hapsini de içerecek adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.





Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.Son gelişmeye göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.Tutdere adliye çıkışı yaptığı ilk açıklamasında, "Umudumuz diğer başkanların da serbest kalması" ifadelerini kullandı.CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon, etkin pişmanlıktan yararlandığı bildirilen Aziz İhsan Aktaş'ın ve yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri gerekçe gösterilerek düzenlenmişti.Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geldiği İstanbul'dan dönerken uğradığı ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Zeydan Karalar ile Ankara'dan Adıyaman'a dönmek isterken gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştü.Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından isimler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.