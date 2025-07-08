Samanyolu Haber /Gündem / Abdurrahman Tutdere serbest bırakıldı /08 Temmuz 2025 17:05

Abdurrahman Tutdere serbest bırakıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ev hapsini içeren adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi. Tutdere, ev hapsi ile serbest bırakıldı.

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CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında yeni gelişme yaşandı.

KARALAR'A TUTUKLAMA, TUTDERE'YE ADLİ KONTROL TALEBİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ev hapsini de içerecek adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

TUTDERE SERBEST BIRAKILDI

Son gelişmeye göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Tutdere adliye çıkışı yaptığı ilk açıklamasında, "Umudumuz diğer başkanların da serbest kalması" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon, etkin pişmanlıktan yararlandığı bildirilen Aziz İhsan Aktaş'ın ve yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri gerekçe gösterilerek düzenlenmişti.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geldiği İstanbul'dan dönerken uğradığı ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Zeydan Karalar ile Ankara'dan Adıyaman'a dönmek isterken gözaltına alınan Abdurrahman Tutdere, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştü.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından isimler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. 
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