Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı!

Tutdere için "Konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.





Tutdere, 8 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde bulunuyordu.





“Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”





Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden jet ret kararı geldi



Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar, CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bazı kişilerin ifadeleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.



7 Temmuz akşamı tutuklanan Karalar'ın avukatları ise kapsamlı bir dilekçe hazırlayarak Karalar'ın tutukluluk haline dün itiraz etmişti.



İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, tutuklamaya gerekçe gösterilen iddiaların somut delillerden yoksun olduğu ve Karalar'ı suçlayan Baki Nugay’ın ifadesindeki çelişkilere vurgu yapılmıştı.





"KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI GEREKTİRİR BİR NEDEN GÖRÜLMEDİ"



Söz konusu itiraz ise İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.



Karara ilişkin gerekçe olarak ise, “Kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmediği, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazın reddine dair karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.





“İTİRAZIN SADECE BİRKAÇ SAAT İÇİNDE REDDEDİLMESİ, YAPILAN İNCELEMENİN ETKİLİ BİR BAŞVURU YOLU OLMADIĞINI GÖSTERDİ”



Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, şunları kaydetti:



“İtiraz dilekçemiz ekinde yer alan 3 ayrı bilimsel mütalaanın ise mahkeme tarafından gerektiği şekilde değerlendirildiğini düşünmüyoruz. Öyle ki Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer'in hukuki görüşünde ‘suçun oluşmadığı ve tutukluluğun şartlarının bulunmadığı’; Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi'nin uzman mütalaasında ‘suçlamaya konu HTS kayıtlarının delil olarak kabul edilemeyeceği’ ve son olarak Yeminli Mali Müşavirler Güney Yılmaz ve Alaattin Solmaz ise ‘Seyhan Belediyesi kayıtlarında tutarsızlık olmadığı ve iddiaları desteklemediği’ tespitleri yapılmıştı. Buna karşın itirazın sadece birkaç saat içinde reddedilmesi, yapılan incelemenin etkili bir başvuru yolu olmadığını gösterdi."





“ZEYDAN KARALAR, ADİL YARGILANMA HAKKI VE ÖZGÜRLÜK HAKKI İHLALLERİ İLE KARŞI KARŞIYA”



"Zeydan Karalar hakkındaki iddialar, etkin pişmanlık kapsamında verilen bir şüpheli ifadesine dayanıyor. Bu kişi halihazırda cezaevinde ve etkin pişmanlık kapsamında verilmiş bir tahliye kararı da bulunmuyor. Savcılık dahi bu kişinin beyanlarına karşı şüpheyle yaklaşırken, Zeydan Karalar'ın sadece bu kişinin beyanlarına dayalı olarak özgürlüğünün elinden alınmasını hukuken açıklamak mümkün değil.



Zeydan Karalar, Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük Hakkı ihlalleri ile karşı karşıya... Soruşturma sürecindeki işlemler ve itirazın reddi kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru gerçekleştireceğiz. Bu konudaki diğer hukuki başvurularımız da devam edecek."









CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kararı kaldırıldı. Bu karar, adaletin yerini bulması değil; en başından bu yana hukuksuz olan bir sürecin geç de olsa düzeltilmesidir" dedi.Bulut, "Şimdi bir hukuksuzluk daha düzeltilmeli Adıyamanlı’nın helal oylarıyla seçilen Abdurrahman Tutdere, görevine yeniden dönmelidir" çağrısını yaptı.Abdurrahman Tutdere, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurmuştu: