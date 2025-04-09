Samanyolu Haber /Dünya / ABD'ye bir misilleme de AB'den /09 Nisan 2025 19:52

ABD'ye bir misilleme de AB'den

ABD'nin gümrük vergisi hamlesine bir misilleme de AB'den geldi. 15 Nisan'dan itibaren ABD ürünlerine ek vergiler getirileceği açıklandı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ek gümrük vergisi hamlesi ortalığı karıştırırken, Çin ile ABD arasında vergi savaşları başladı. ABD’nin vergi hamlesine bir karşılık da Avrupa Birliği’nden geldi.

AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar Euro’luk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti. Söz konusu düzenlemeyle ABD ürünlerine 15 Nisan’dan itibaren ek vergiler getirileceği duyuruldu.

ABD’nin tek taraflı uyguladığı ek gümrük vergilerine, AB tarafından ilk somut hamle atılmış oldu. Onaylanan listede ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri gibi pek çok ürün kalemi yer alıyor.

UZLAŞMA MESAJI VERDİLER

Amerikan viskisinin ise, bloğun kendi içecek üreticilerini koruma kaygısıyla listeden çıkarıldığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin açıklamasında, uzlaşma mesajı verilirken, “ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir” denildi.

ABD son olarak Çin’e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 104’e çıkarmış Çin ise karşı hamle olarak yüzde 84 gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.
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