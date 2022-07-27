ABD'ye gitmek isteyen Türk mülteciler Meksika rotasında rekor kırıyor

Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçak yollardan geçen Türk vatandaşlarının sayısında rekor artış yaşanıyor. Resmi rakamlara göre 2022 yılının ilk beş ayında ülkeye yasa dışı yollardan girenler arasında 9 bin 168 Türk vatandaşı var. Bu rakam önceki yıllara kıyasla 2 katından bile fazla.







ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı’nın (CBP) yayımladığı verilere göre ülkeye giren düzensiz göçmenler arasında Türk vatandaşlarının sayısı da artıyor. Euronews’te yer alan habere göre Meksika üzerinden ABD’ye geçen Türklerin sayısı 2021 yılının tamamında 6 bin 945, 2020’de ise 4 bin 447 olarak kayıtlara geçmişti.





Buna göre 2019’da Ekim-Aralık aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 636 Türk vatandaşı ABD’ye kaçak yollardan girdi.





Bu sayı 2020’nin tamamında 4 bin 447 kişi oldu. Düzensiz Türk göçmenlerin sayısı 2021’de 6 bin 945’e çıktı. Resmi rakamlara göre 2022’nin Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ayında ise bu sayı 9 bin 168’e yükseldi.





2022’nin ilk 5 ayında ABD’ye kaçak giren toplam göçmen sayısı ise 1 milyon 162 bin 398 kişi oldu. 2021’in tamamında ise bu sayı 2 milyon 275 bin 932 olmuştu.





TÜRK VATANDAŞLARI MEKSİKA VİZESİNİ KOLAYCA ALABİLİYOR

Kaçak göçmenlerin en önemli rotası Meksika. Bunun nedeni ise turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının havayoluyla seyahat etmek şartıyla kolayca e-vize alabiliyor olması.





Dışişleri Bakanlığı sitesindeki yer alan bilgilere göre hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeye tabi. Diplomatik pasaportlar ise vizeden muaf.





Ancak 30 güne kadarki seyahatler için harç ödemeden internet üzerinden e-vize almak kolay. Dışişleri Bakanlığı sitesinde, “Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika’ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla, 30 gün süreyle geçerli tek girişli e-vizelerini internet sitesinden harçsız olarak alabilmektedirler” deniliyor.





ABD’nin Teksas eyaletinde 27 Haziran günü bir kamyon kasasında 46 göçmen ceset bulundu. Ölenlerin büyük bir kısmının Meksika, Honduras ve Guatemala vatandaşı olduğu öğrenildi.