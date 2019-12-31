Samanyolu Haber /Dünya / ABD'ye öfke: Amerikan elçiliği basıldı, büyükelçi Bağdat'tan tahliye edildi /31 Aralık 2019 12:45

ABD'ye öfke: Amerikan elçiliği basıldı, büyükelçi Bağdat'tan tahliye edildi

Irak'taki şii milis organizasyonu Haşdi Şabi'yi vuran ABD'ye karşı Irak'ta gösteriler düzenleniyor. Binlerce Iraklı Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlerken elçiliği basma girişiminde bulundu.

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Pentagon'un Haşdi Şabi'nin kilit grubu Ketaib Hizbullah'a 5 hava saldırısı düzenlediğini açıklaması karşısında binlerce Iraklı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı.

İran destekli Şii ağırlıklı Iraklı milis organizasyonu Haşdi Şabi'nin üyeleri ve protestocu siviller, ABD elçiliğinin ana kapısı önünde protesto gösterisi yaptı, Trump aleyhine sloganlar attı.

Anadolu Ajansı'nın iddiasına göre kalabalığın bir kısmı elçiliğe girmeye çalıştı. Reuters ise ana kapıya konuşlanan Irak özel kuvvetlerinin kalabalığın içeri girmesini engellediğini duyurdu.

Ardından Irak Dışişleri yetkilileri, Reuters'e, ABD Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarının Bağdat'tan tahliye edildiğini söyledi.
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