ABD'ye seyahatte yeni dönem başlıyor









Söz konusu kararnameyle Çin, Hindistan ve pek çok Avrupa ülkesine yönelik seyahat kısıtlamaları da kaldırılıyor. Mevcut durumda son 14 gün içerisinde İngiltere ve 26 Schengen ülkesiyle Çin, Hindistan, İrlanda, Güney Afrika, İran ve Brezilya’ya seyahat etmiş olan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’ye seyahat etmesine izin verilmiyor.





Bu uygulama, 8 Kasım’dan itibaren yerini aşı zorunluluğu uygulamasına bırakacak. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmış aşıları yaptıran ve ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen kişiler ABD’ye seyahat edebilecek.



