ABD'ye seyahatte yeni dönem başlıyor

Söz konusu kararnameyle Çin, Hindistan ve pek çok Avrupa ülkesine yönelik seyahat kısıtlamaları da kaldırılıyor. Mevcut durumda son 14 gün içerisinde İngiltere ve 26 Schengen ülkesiyle Çin, Hindistan, İrlanda, Güney Afrika, İran ve Brezilya’ya seyahat etmiş olan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD’ye seyahat etmesine izin verilmiyor.
Bu uygulama, 8 Kasım’dan itibaren yerini aşı zorunluluğu uygulamasına bırakacak. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından onaylanmış aşıları yaptıran ve ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen kişiler ABD’ye seyahat edebilecek.
CDC’nin onay verdiği aşılar; Pfizer-BioNTech, Moderna ve J&J aşıları. ABD’ye seyahat edecek kişilerin uçağa binmeden önce, yaptırdıkları Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının ikinci dozunun ya da tek dozluk J&J aşısının üzerinden en az 14 gün geçtiğini resmi olarak belgelemeleri gerekecek. ABD yönetimi ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün onay verdiği diğer aşıların da kabul edileceğini açıkladı. Benzer şekilde onaylanmış aşılardan karışık şekilde olanlar da aşılarını yaptırmış olarak kabul edilecekler.
Henüz 18 yaşını doldurmamış çocuklar ve rahatsızlıkları nedeniyle aşı yaptıramamış olan kişiler bu kapsam dışında tutulacak ve aşı beyanından bulunmak zorunda olmayacak. Vatandaşı oldukları ülkelerde kitlesel aşılama oranı yüzde 10’un altında olanlar, ABD’ye geldikten sonraki 60 gün içerisinde aşılarını olmak kaydıyla yine mevcut düzenlemeden muaf tutulacak. Dini inançlarını göstererek aşı yaptırmayı reddeden kişilerse muafiyetlerden yararlanamayacaklar.
Söz konusu kararın ABD’ye yönelik turizm faaliyetlerine ve Amerika ekonomisine de olumlu etki yapması bekleniyor.