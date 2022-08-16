ABD'yi işaret etti

Altıncı ayında da devam eden Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırıları konusunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgedeki savaşı ABD'nin uzattığını iddia ettiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın açılışında konuştu. Telekonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, çok kutuplu bir dünya düzeninin ana hatlarının şekillendiğini savunan Putin, Ukrayna’daki savaşı da ABD’nin uzattığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın açılışında konuştu. Telekonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, çok kutuplu bir dünya düzeninin ana hatlarının şekillendiğini savunan Putin, Ukrayna’daki savaşı da ABD’nin uzattığını söyledi.

"BİLİNÇİ BİR ABD STRATEJİSİNİN PARÇASI"





“Batılı küreselci seçkinlerin kaosu kışkırtarak, yeni çatışmalar oluşturarak çevreleme politikasıyla alternatif, egemen kalkınma yollarını baltaladığını” söyleyen Putin, “Böylece ellerinden kayan hegemonya ve gücü tüm güçleriyle korumaya ve ülkeleri ile halkları neo-kolonyal düzenin kıskacında tutmaya çalışıyorlar” dedi.Ukrayna’daki çatışmayı ABD’nin uzatmaya çalıştığını belirten Putin, şöyle devam etti: “Asya, Afrika ve Latin Amerika’da çatışma potansiyelini körükleyerek tamamen aynı şekilde hareket ediyorlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde, ABD bir kez daha kasten ateşe benzin dökmeye ve Asya-Pasifik bölgesindeki durumu karıştırmaya çalıştı. Amerika’nın Tayvan macerası, sadece sorumsuz bireysel bir politikacının yolculuğu değil aynı zamanda bölgedeki ve dünyadaki durumu istikrarsızlaştırma ve kaotik hale getirmeye yönelik maksatlı, bilinçli bir ABD stratejisinin parçası, diğer ülkelerin egemenliğine ve uluslararası yükümlülüklere saygısızlığın küstahça bir göstergesidir. Bunu dikkatlice planlanmış bir provokasyon olarak görüyoruz.”Putin, “Batılı küreselci seçkinlerin” sosyal ve ekonomik sorunları, düşen yaşam standartları, işsizlik, yoksulluk konularındaki başarısızlıklarını Rusya ve Çin’e mal etmek için kendi vatandaşlarının dikkatini buraya çektiğini vurguladı.