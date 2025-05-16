Samanyolu Haber /Gündem / ABD'yi karıştıran fotoğraf: Eski FBI Direktörü Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlanıyor /16 Mayıs 2025 09:49

ABD'yi karıştıran fotoğraf: Eski FBI Direktörü Trump'a suikast çağrısı yapmakla suçlanıyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski FBI Direktörü James Comey'nin sosyal medya paylaşımıyla Trump’a yönelik tehditte bulunduğunu öne sürdü. Comey’nin kumların üzerine yazılmış "86 47" ifadesini paylaşması tartışmalara yol açtı.

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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, eski FBI Direktörü James Comey’nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımı, Donald Trump’a yönelik suikast çağrısı olarak değerlendirdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Comey, sahilde çekilmiş ve deniz kabuklarıyla "86 47" yazılmış bir görseli, "Sahil yürüyüşünde karşılaştığım ilginç bir deniz kabuğu dizilimi." notuyla hesabından paylaştı.


Kısa süre sonra paylaşımını silen Comey'e tepki gösteren Noem, "İç Güvenlik Bakanlığı ve Gizli Servis bu tehdidi araştırıyor ve uygun şekilde karşılık verecek." dedi.

Askeri ve halk arasında "86" sayısı genellikle birini ortadan kaldırmak anlamında kullanılırken, "47" rakamı ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump’a gönderme olarak yorumlandı.

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