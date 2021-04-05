Samanyolu Haber /Gündem / ABD'yi karıştıran Trump raporu ortaya çıktı! /05 Nisan 2021 13:29

ABD'yi karıştıran Trump raporu ortaya çıktı!

2020'de yapılan başkanlık seçiminde Trump destekçilerinin, farkında olmadan milyonlarca dolar "fazla verdikleri" ortaya çıkınca yer yerinden oynadı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinin üstünden aylar geçmesine rağmen, hakkındaki skandalların ardı ardası kesilmiyor. Şimdi de Trump’ın 2020 başkanlık kampanyasında, destekçilerinin "farkında olmadan" milyonlarca doları çıkarmak için imzaladıkları formlarda önceden işaretlenmiş kutucuklar ve bağış toplama e-postaları kullanıldığı ortaya çıktı.

PARA BOMBASI PATLADI

Böylelikle Trump destekçileri, dikkat etmeden imzaladıkları formlarda seçili kutu nedeniyle haberleri olmadan ödeme yapmaya devam ettiler.Bu olay, Trump'ın yarışın son aylarında Demokrat aday Joe Biden'a karşı yeniden seçilme teklifini kovalamasına izin veren bir "para bombası" patlattı.

Trump'ın kampanyası ve kâr amacı gütmeyen bir şirket WinRed tarafından izlenen 'para bombası' taktiği, 3 Nisan'da New York Times (NYT) tarafından yayınlanan bir haberde ortaya çıktı. Uygulama seçim kampanyalarında yasal olsa da, Ulusal Tüketici Avukatları Birliği'nin icra direktörü Ira Rheingold, gazeteye "haksız, etik ve uygunsuz" olduğunu söyledi.

Gazete, başka bir uzmandan alıntı yaptı ve uzman bu tür "karanlık kalıp" dijital pazarlamanın siyasette "yapmamanız gereken şeyler konusunda ders niteliğinde" olduğunu söyledi.

TRUMP'IN HAZİNESİ ŞİŞİRDİ

"Para bombası", Trump'a olumlu bir sonuç getirmedi ve seçmen koleji oylarını 306'ya 332'ye, halk oylarını da 7 milyondan fazla oyla kaybetti.NYT, ABD 2020 Seçimi sonucundan bağımsız olarak, özellikle mali durumun kötüleştiği Eylül ve Ekim aylarında, yinelenen bağışların Trump'ın hazinesini "şişirdiğini" söyledi.

Eski ABD Başkanı, "para bombası" sayesinde, "borçlu olduğu geri ödemeleri karşılamaya yardımcı olmak için" ispatlanmamış 'seçim hileleriyle' mücadele ederken "seçimden sonra topladığı on milyonlarca doları" örtbas ederek kullandı.

TRUMP İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Sonuçtan aylar sonra, Trump, yenilgisinin nedeninin büyük çaplı bir seçim sahtekarlığından kaynaklandığı iddiasındaki ısrarını sürdürüyor. Şimdi, 6 Ocak ayaklanmasını kışkırttığı suçlamasıyla ikinci azil davasında da mahkum olmadığı zamandan beri, eski ABD Başkanı yeniden göreve adaylığını koyacağını belirtmişti.

Bu yüzden şimdi bağış aramaya devam ediyor ve bu da partideki arkadaşlarıyla sürtüşmeye yol açıyor. NYT, bağışçılara geri ödemelerin olağandışı olmadığını ancak bunun ancak, bireyler yasal sınırın üzerinde bir tutar verdiğinde yapılabileceğini bildirdi.

Haber ayrıca, Trump'ın kaybetmesinin ardından geçen yılın sonunda Biden kampanyasının ve Demokrat kurumların 5,6 milyon dolar değerinde 37 bin çevrimiçi geri ödeme yaptığını da kaydetti. Bu arada, Trump kampanyası ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite, 530 binin üzerinde para iadesi yaparak 64,3 milyon dolar verdi.
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