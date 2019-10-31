Samanyolu Haber /Dünya / ABD'yi sallayan iPhone hikayesi /31 Ekim 2019 20:37

ABD'yi sallayan iPhone hikayesi

ABD'de, hikayenin bir ucunda Trump yönetiminin siber güvenlik danışmanı Rudy Giuliani'nin, diğer ucunda da iPhone marka telefonun baş rolünde olduğu şaşırtıcı bir olay yaşandı.

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ABD merkezli NBC'de yer alan habere göre, Giuliani, telefonunun şifresini unutunca ve birden fazla girerek telefonunu kilitleyince bir Apple mağazasının yolunu tuttu. Olayı medyaya yorumlayan ve Giuliani'yi zor durumda bırakacak yorumlar isi iki eski FBI ajanından geldi.. Siber güvenlik danışmanlığı gibi kilit konumda bir ismin, telefonunu böyle pervasızca bir Apple çalışanına teslim etmesi ve iki eski FBI ajanının da bu konuyu basında tartışması hayli dikkat çekti.

Amerika'da bir yanda Trump'ın azli ile ilgili süreç tüm hızıyla ilerlerken ve Kongre'de soruşturmanın başlatılması onaylanırken, öte yanda da Türkiye'ye yaptırım içen tasarının kabul edilmesi gündemi meşgul ediyor ancak, Rudy Giuliani ve 'kilitlenmiş' iPhone'unun baş rolde olduğu olay da medyanın tartıştığı konular arasında yerini aldı.

Haberde şu ifadeler dikkat çekti:

"Rudy Giuliani, Trump tarafından siber güvenlik danışmanı olarak atandıktan sonra, iPhone'unun kilidini kırmak için Apple yardımına ihtiyaç duydu.

İki eski FBI siber güvenlik uzmanı, NBC News'a yaptıkları açıklamada, 'Giuliani'nin meseleyi ele alış şekli, temel güvenlik önlemlerine yaklaşımı da sorgulatıyor' yorumunu yaptı.

Trump'ın, Giuliani'yi siber güvenlik danışmanı olarak atamasından sadece bir ay sonra, Giuliani, San Francisco'da bir Apple mağazasının yolunu tuttu. Yeni bir telefon bakınmıyordu. Yardım arıyordu.

iPhone'u kilitlenmişti çünkü şifresini unutmuş ve 10'dan fazla kez yanlış girmişti. Sürece tanıklık eden ve Giuliani'nin Apple mağazasına giriş anını gösteren görüntüler de medyaya sızdırıldı.

Eski bir Apple çalışanı, konuyla ilgili yorumunda, 'son derece özensiz' ifadesini kullanırken, Giuliani'ye, 'kendi aygıtının temel güvenliği konusunda bile uzman değil' eleştirisi getirildi.

Unutulan şifreler dijital çağın en yaygın sorunlarından biri. İki eski FBI siber güvenlik uzmanı ise, 'Ancak Giuliani'nin meseleye yaklaşımı, temel güvenlik önlemleri anlayışını da sorgulattı ve başkanın yakın çevresindeki birinin ve elektronik aygıtlarının hackerların suistimaline açık olduğunu gösterdi' yorumunu yaptı.

Eski FBI ajanı E.J. Hilbert, 'Yardım için hiçbir şekilde ticari bir noktaya gitmemesi gerekirdi' dedi. Bir başka FBI ajanı Michael Anaya ise, olayı 'bu delice' diye tanımladı."
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