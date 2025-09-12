Samanyolu Haber /Dünya / ABD'yi sarsan suikastçinin görüntüsü ortaya çıktı, başına ödül konuldu /12 Eylül 2025 09:49

ABD'yi sarsan suikastçinin görüntüsü ortaya çıktı, başına ödül konuldu

ABD'yi sarsan suikastte yeni bir gelişme yaşandı. FBI, Charlie Kirk'i öldüren şüphelinin fotoğrafını paylaşarak başına 100 bin dolar para ödülü koydu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçileri arasında yer alan sağcı aktivist Charlie Kirk suikast sonucu hayatını kaybederken, şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasını sağlayacak bilgi veren kişilere 100 bin dolar para ödülü verileceği açıklandı.

Kirk’e suikast düzenleyen şahsın fotoğrafı da kamuoyu ile paylaşılırken, ABD vatandaşlarından şüpheliyi yakalamak için yardım istendi.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" dedi.

Suikast silahının da ele geçirildiği açıklandı.
