Samanyolu Haber /Dünya / ABD'yi şok eden siyasi suikast: Polis kılığına girdi, siyasetçileri vurdu! /15 Haziran 2025 12:05

ABD'yi şok eden siyasi suikast: Polis kılığına girdi, siyasetçileri vurdu!

ABD'nin Minnesota eyaletinde iki eyalet siyasetçisi ve eşleri, kimliği belli olan bir saldırgan tarafından hedef alındı. “No Kings” bildirileriyle tanınan saldırgan, polis üniformasıyla evlere girip ateş açtı. Olay “siyasi suikast” olarak tanımlandı.

SHABER3.COM

ABD'nin Minnesota eyaletinde eşi benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleşti. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Melissa Hortman ve eşi Mark, evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre aynı gece, olayın yaşandığı yerin yakınında Senatör John Hoffman ve eşi de benzer bir saldırıyla ağır yaralandı.

Yetkililer olayın "politically motivated assassination" yani "siyasi saiklerle gerçekleştirilen suikast" olduğunu duyurdu.

POLİS KILIĞINA GİRDİ, ATEŞ AÇTI

Polis yetkililerine göre, saldırgan gece saatlerinde sahte bir polis aracıyla Hortman’ın Brooklyn Park’taki evine geldi.

Üzerinde polis yeleği, rozet ve elektroşok cihazı bulunan saldırgan, gerçek polis gibi davranarak evin içine girdi. O sırada ihbarla gelen polis ekiplerine ateş açtı, kısa süreli çatışmanın ardından kaçmayı başardı.

Hortman olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Mark yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN FİRARDA

Olayın şüphelisi olarak, geçmişte eyalet valisi tarafından atanmış bir kurulda görev yapmış olan Vance Luther Boelter aranıyor. 

Saldırganın aracında, çeşitli siyasetçilerin isminin geçtiği bir manifesto ve “No Kings” başlıklı bildiriler bulundu. Bu ifadeler, Trump karşıtı protestolarla ilişkilendiriliyor.

SENATÖR ÇİFTİ YOĞUN BAKIMDA

Saldırganın ilk olarak Senatör John Hoffman ve eşi Sandy'nin evine gittiği, burada çifti çok sayıda kurşunla yaraladığı, ardından Hortman’ın evine geçtiği bildirildi. 

Hoffman çifti hastanede ameliyata alındı; durumlarının stabil olduğu açıklandı.

VALİ VE SENATÖRLERDEN TEPKİ

Minnesota Valisi Tim Walz, saldırıyı “kabul edilemez bir siyasi suikast” olarak nitelendirdi. ABD Senatörü Amy Klobuchar ise X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Hortman gerçek bir kamu hizmetkârıydı. Hem yıkılmış hem de öfkeliyim” dedi.

Melissa Hortman, yalnızca beş gün önce, yasa dışı göçmenlerin sağlık sigortası erişimini sınırlayan bir yasa tasarısına tek Demokrat “evet” oyu veren kişi olmuştu. 

Bu kararıyla kendi partisinden yoğun tepki almıştı. Gözyaşlarıyla yaptığı açıklamada, “İnsanlar bana kızmakta haklı” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'yi şok eden siyasi suikast: Polis kılığına girdi,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:28