Samanyolu Haber /Gündem / Abhazya'ya karşı KKTC mi? /20 Ocak 2020 14:49

Abhazya'ya karşı KKTC mi?

Rusya'nın Suriye'de iç savaşı tamamen bitirdikten sonra Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) müzakeresine başlayacağı iddia edildi. Buna göre Rusya, KKTC'yi tanıyacak. Karşılığında ise Türkiye'nin Gürcistan'da bağımsızlığını ilan eden Abhazya'yı tanımasını isteyecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- 21'nci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı emekli kurmay albay Ünal Atabay, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıyacağını iddia etti.

Coğrafi ve enerji kaynakları bakımından Doğu Akdeniz'in Suriye ile bütünlük sağladığını belirten Atabay, Rusya'nın planını ise şöyle açıkladı: "Suriye sahasındaki zenginliklerin, gerekse deniz yetki alanlarındaki enerjinin kullanılabilmesi için Rusya'nın KKTC'ye ihtiyacı bulunuyor. Bu noktada Türkiye ile iş birliği kaçınılmaz ve bir zorunluluktur." 

"RUSYA KKTC'Yİ, TÜRKİYE DE ABHAZYA'YI TANIYACAK"

Atabay, Rusya'nın Suriye'de Türkiye ile olan ihtilaftları gidermesi ve Doğu Akdeniz'de enerji alanında iş birliği yapması karşılığında KKTC'yi tanımak istediğini söyledi. Buna mukabil Türkiye'nin Abhazya'yı tanıması planlanıyor. 

Sözcü'ye mülakat veren Atabay, "Böylece Rusya; KKTC'de askeri üs elde etmek ve ayrıca önümüzdeki süreçte Suriye'nin imar ve inşasında kullanılmak üzere Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde lojistik bir üs oluşturmak niyetinde." dedi.

1974'TE BARIŞ HAREKÂTI, 15 KASIM 1983'TE DE DEVLET İLAN EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı'nın akabinde 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştu.

15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi Self-determinasyon hakkını kullanarak oybirliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ilan etmişti. 

KKTC'nin kuruluş beyennamesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. KKTC sadece Türkiye tarafından tanınmakta, diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmamaktadır. 

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TANIYAN YOK!

Ülke, "de jure" olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı kabul ediliyor. Birçok devlet ve uluslararası kuruluş, KKTC'yi "de facto/fiili" devlet olarak tanımlıyor. 

Buna karşılık uluslararası camianın Kıbrıslı Türklere karşı tutumu 2004'teki Annan Planı oylaması sonucu sempatiye dönüşmüştü. 

Bu sayede KKTC devleti/kurumları bazı uluslararası politik, sportif, bilimsel, turistik ve kültürel örgütlere üye olabildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Abhazya'ya karşı KKTC mi? Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:38