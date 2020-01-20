Abhazya'ya karşı KKTC mi?

SAMANYOLUHABER- 21'nci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı emekli kurmay albay Ünal Atabay, Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanıyacağını iddia etti.





Coğrafi ve enerji kaynakları bakımından Doğu Akdeniz'in Suriye ile bütünlük sağladığını belirten Atabay, Rusya'nın planını ise şöyle açıkladı: "Suriye sahasındaki zenginliklerin, gerekse deniz yetki alanlarındaki enerjinin kullanılabilmesi için Rusya'nın KKTC'ye ihtiyacı bulunuyor. Bu noktada Türkiye ile iş birliği kaçınılmaz ve bir zorunluluktur."





"RUSYA KKTC'Yİ, TÜRKİYE DE ABHAZYA'YI TANIYACAK"





Atabay, Rusya'nın Suriye'de Türkiye ile olan ihtilaftları gidermesi ve Doğu Akdeniz'de enerji alanında iş birliği yapması karşılığında KKTC'yi tanımak istediğini söyledi. Buna mukabil Türkiye'nin Abhazya'yı tanıması planlanıyor.





Sözcü'ye mülakat veren Atabay, "Böylece Rusya; KKTC'de askeri üs elde etmek ve ayrıca önümüzdeki süreçte Suriye'nin imar ve inşasında kullanılmak üzere Kıbrıs'ın Karpaz bölgesinde lojistik bir üs oluşturmak niyetinde." dedi.





1974'TE BARIŞ HAREKÂTI, 15 KASIM 1983'TE DE DEVLET İLAN EDİLDİ



