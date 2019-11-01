Samanyolu Haber /Gündem / “Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor! Gerisini siz düşünün…” /01 Kasım 2019 11:03

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor! Gerisini siz düşünün…”

KHK TV’ye konuşan KHK mağduru sağlık çalışanı Vahap Salman, ağabeyi İlyas Salman’ın bile kendisini suçlu gördüğünü, adeta toplumdan refüze edildiklerini söyledi.

“Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın da attılar’ diyor!

Yeşilçam’ın yıldızlarından İlyas Salman’ın kardeşi Vahap Salman, KHK’lı olmanın zorluklarını anlattı. “Eşinize, dostunuza suçsuzluğunuzu anlatamıyorsunuz” diyen Vahap Salman, “Abim İlyas Salman bile ‘Sen ne yaptın ki seni attılar’ diyor, gerisini siz düşünün” diye konuştu.

Salman, mağdurların haklı davalarını memleketin her yerinde anlatarak halkı bilinçlendirmesinin, KHK sorununu ortadan kaldıracağına inandığını söyledi. “Bu şu anda ülkenin kanayan yarası. Çok büyük bir travma. Bu yangın sadece bizi yakmıyor. Cezaevindeki bebekleri de annelerini de yakıyor. Meriç’te ölenleri, hasta tutukluları yakıyor” diye konuştu.
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