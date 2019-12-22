Ablacağım birer tane alın, abov!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir halı mağazası şehir dışındaki deposunda ürünleri su bastığı gerekçesiyle yüzde 70’e varan indirime gitti.







İndirimli ürünleri ve indirim oranlarını cama asan mağazaya adeta akın yaşandı. Mağazanın “markalı” dediği çift kişilik battaniye ve yorganlar 20 liraya satıldı.





"ABOV YAVAY ABLACIĞIM, BİR TANE ALIN!"





İzdiham sebebiyle görevliler, yüksek bir yere çıkıp, ellerini açan vatandaşlara halı ve battaniyeleri birer birer dağıttı. Müşteriler arasında kısa süreli tartışmalar da oldu.





Sadece bir ürün alma hakkı bulunan kişiler, aldıkları battaniye ve yorganla güçlükle dışarı çıkabildi.





Mağaza sahibinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir görevlinin, “Abov yavaş yavaş, kişi başına birer tane ablacığım. Kişi başı birer tane. Ürünlere basmayın abov. Ablacığım birer tane alın. Aman Allah’ım. Sesim kısıldı!” sözleri de kayda geçti.





Mağazadaki 200 ürün 5 dakika içinde kapış kapış satıldı.