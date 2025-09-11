Samanyolu Haber /Gündem / Abluka kaldırıldı: Özgür Özel, Genel Başkanlık Çalışma Ofisi’nde, kayyım Tekin gelmedi /11 Eylül 2025 15:26

Abluka kaldırıldı: Özgür Özel, Genel Başkanlık Çalışma Ofisi’nde, kayyım Tekin gelmedi

DEM Parti ile CHP görüşmesi öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çalışma Ofisi’ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası’ndaki polis ablukası kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.35’te CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le birlikte çalışma ofisine geldi.

SHABER3.COM

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün saat 15.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecek. Ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çalışma Ofisi’ne dönüştürülen eski İstanbul İl Binası’na gerçekleştirilecek. Ziyaret öncesi ise bina ve önündeki polis ablukası ise kaldırıldı.

Kayyım Gürsel Tekin’in gelmediği binada, kayyım heyetinden iki kişi de binadan ayrıldı. Binadan ayrılanlar daha sonra geri geldi. Binanın içinde ve çervesinde az sayıda polisin olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 14.35’te Çalışma Ofisi’ne geldi. Özgür Özel’e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. Özel’i, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile CHP Genel Başkan Yardımcıları karşıladı.
