AB'de karantina süresi için yeni karar

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa ülkelerinde koronavirüs vaka sayıları artarken Avrupalı siyasetçiler riskli bölgelere seyahat edenlere dönüşte 10 gün karantina uygulanması konusunda anlaştı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülke sağlık bakanlarının toplantısında bu kararın alındığını duyurdu. Söz konusu karar Almanya'daki karantina süresini 14 günden 10 güne indirmiş olacak.





Spahn negatif test sonucu belgelenmesi halinde karantinanın beş güne indirilmesi konusunun ise görüşülmeye devam edildiğini belirtti. Almanya'da karantina süresinin indirilmesi bir süredir tartışılıyor.





Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve sağlık politikaları uzmanı Karl Lauterbach, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, karantina süresinin beş güne indirilmesinin sosyal olarak daha kabul edilebilir olduğunu ve insanların hayatında çok fazla bir aksamaya neden olmayacağını savunmuştu. Diğer partilerin sağlık politikalarından sorumlu yetkilileri de benzer açıklamaları dile getirmiş, beş gün karantina ve negatif test sonucunun yeterli olduğu konusunda değerlendirmelerde bulunmuşlardı.





Ünlü virologtan karara itiraz





Almanya'nın önde gelen virologlarından Christian Drosten ise Twitter’da yaptığı paylaşımda, karantinanın 5 güne indirilmesini savunmadığını, hastalığın bulaştığı kişilerin izolasyonu konusunda bu değerlendirmeyi yaptığını, "karantina ve izolasyon" konularının karıştırıldığını belirtti.





Karantina hastalığın bulaştığı kişilerle temas edenlere uygulanıyor ve Almanya Sağlık Bakanlığına göre bu kişilerin virüsü başkalarına bulaştırmasını engellemeyi amaçlıyor. İzolasyon ise koronavirüs bulaşan kişilere uygulanıyor ve 10 gün sürüyor. Drosten daha önce bu sürenin bazı koşullar sağlanarak 5 güne indirilebileceğini söylemişti.





Alman Sanayicileri Birliği (BDI) Genel Müdürü Joachim Lang sanayicilerin karantinanın beş güne indirilmesini planını desteklediklerini açıkladı. Lang, amacın ekonomik aktiviteyi en üst düzeyde tutmak olması gerektiğini kaydetti.



