AB'nin kalbi yer değiştirdi

Hırvatistan'ın 2013'de Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasıyla 28 üyeye çıkan birliğin resmi merkez noktası, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Westerngrund ismindeki küçük bir kasaba olmuştu.







Ancak İngiltere'nin 1 Şubat'ta AB'ye veda etmesi ile Westerngrund bu unvanını çok yakın bir Alman şehrine kaptırdı.





AB'NİN KALBİ YİNE BAVYERA EYALETİNDE





Yine bir Bavyera (Bayern) kasabası, Gadheim, İngiltere'nin Brexit sonucu ayrılmasıyla birliğin yeni "merkez noktası" oldu. Eski ve yeni merkezler, birbirinden yalnızca 1 saat uzaklıkta.





AB'nin genişleme döneminde 10 yeni üye kazandığı 2004 yılında, Avrupa'nın merkez noktası Almanya içinde tanımlanmıştı. 2004'ten bu yana birçok kez değişse de hep Almanya içinde kaldı.





Şimdi alelade bir tarım arazisindeki bir direk, birliğin yeni coğrafi merkezinin bulunduğu noktada, AB bayrağını taşıyor.





BELEDİYE BAŞKANI YOK







Yalnızca 80 sakini olan Gadheim'ın bir belediye başkanı yok, bu yüzden yakınlardaki Veitshoechheim Belediye Başkanı Juergen Goetz'in yetki alanına giriyor.





Goetz, yeni unvanın kasabanın haritadaki yerini sağlamlaştırmasını umuyor.





Reuters'a mülakat veren Goetz, "Elbette bölgeye ve özellikle Gadheim'a gelecek turistlere güveniyoruz. Bu açıkçası biraz zor. Tabii ki Gadheim'ın kutlama yapmak için bir sebebi var, ancak bence Avrupa'nın geneli için iyi bir gün olmayacak." dedi.





Goetz ayrıca, bir sakinin Theresa May'e onursal vatandaşlık verilmesi için talepte bulunduğunu belirtiyor.





Eski merkez noktanın bir plaka, harita ve AB bayrağıyla işaretlendiği Westerngrund'dan Brexit sonrası tüm bu sembollerin taşınması bekleniyor.





Avrupa'nın merkezi resmi olarak Fransız Coğrafya Enstitüsü (IGN) tarafından belirlenecek.