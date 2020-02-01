Samanyolu Haber /Dünya / AB'nin kalbi yer değiştirdi /01 Şubat 2020 21:42

AB'nin kalbi yer değiştirdi

İngiltere'nin 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Ancak bu kez siyasi değil, coğrafi bir değişiklik oldu.

SHABER3.COM

Hırvatistan'ın 2013'de Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasıyla 28 üyeye çıkan birliğin resmi merkez noktası, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Westerngrund ismindeki küçük bir kasaba olmuştu.

Ancak İngiltere'nin 1 Şubat'ta AB'ye veda etmesi ile Westerngrund bu unvanını çok yakın bir Alman şehrine kaptırdı.

AB'NİN KALBİ YİNE BAVYERA EYALETİNDE

Yine bir Bavyera (Bayern) kasabası, Gadheim, İngiltere'nin Brexit sonucu ayrılmasıyla birliğin yeni "merkez noktası" oldu. Eski ve yeni merkezler, birbirinden yalnızca 1 saat uzaklıkta.

AB'nin genişleme döneminde 10 yeni üye kazandığı 2004 yılında, Avrupa'nın merkez noktası Almanya içinde tanımlanmıştı. 2004'ten bu yana birçok kez değişse de hep Almanya içinde kaldı.

Şimdi alelade bir tarım arazisindeki bir direk, birliğin yeni coğrafi merkezinin bulunduğu noktada, AB bayrağını taşıyor.

BELEDİYE BAŞKANI YOK

Yalnızca 80 sakini olan Gadheim'ın bir belediye başkanı yok, bu yüzden yakınlardaki Veitshoechheim Belediye Başkanı Juergen Goetz'in yetki alanına giriyor.

Goetz, yeni unvanın kasabanın haritadaki yerini sağlamlaştırmasını umuyor.

Reuters'a mülakat veren Goetz, "Elbette bölgeye ve özellikle Gadheim'a gelecek turistlere güveniyoruz. Bu açıkçası biraz zor. Tabii ki Gadheim'ın kutlama yapmak için bir sebebi var, ancak bence Avrupa'nın geneli için iyi bir gün olmayacak." dedi.

Goetz ayrıca, bir sakinin Theresa May'e onursal vatandaşlık verilmesi için talepte bulunduğunu belirtiyor.

Eski merkez noktanın bir plaka, harita ve AB bayrağıyla işaretlendiği Westerngrund'dan Brexit sonrası tüm bu sembollerin taşınması bekleniyor.

Avrupa'nın merkezi resmi olarak Fransız Coğrafya Enstitüsü (IGN) tarafından belirlenecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'nin kalbi yer değiştirdi Sonraki Haber >>

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Ali Koç'un üzerine yürüdüler!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rusya'da spor kompleksinin çatısı çöktü, 1 işçi öldü

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma çarptı

Aracın deposu alev aldı

Aracın deposu alev aldı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

İlginç kaza: Otoparkta adama geyik çarptı

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Sütunlar da 'Çin malı' çıkınca

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Biz 10 liraya aldık patates soğanı...

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Bill Gates 2018'deki sunumda simüle etmiş: 33 milyon kişi ölüyor

Hakaretler havada uçuştu!

Hakaretler havada uçuştu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:01:56