AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?

EMA, Rusya'da üretilen Sputnik V ile Türkiye'de de uygulanan Çin aşısı Sinovac'ın da aralarında olduğu bazı aşılara henüz onay vermedi.





Onaylanmayan aşılar konusunda belirsizlik

Bu durumda, örneğin Türkiye'de Sinovac aşısı olan bir kişi, yaz aylarından itibaren Hollanda'ya seyahat edebilecek mi?





Hollanda Sağlık Bakanlığı, Hollanda hükümeti ve AB yönetiminin bu konuda henüz bir tavsiyede bulunmadığına işaret ediyor.





Hollanda medyasına bilgi veren sağlık bakanlığı sözcüsüne göre, EMA henüz onaylamadığı aşıların yurt dışındaki vatandaşlarına uygulanmasına karşı değil. Bu konuda olumsuz bir tavsiyesi yok. AB dışında aşı olma hakkı bulunan kişilerin yerel makamların tavsiyelerine uymaları isteniyor.





AB genelinde aşılanmış ya da koronavirüs testi negatif çıkan kişilere verilmesi düşünülen "Aşı pasaportu" ya da "Dijital yeşil sertifika" adı verilen uygulama henüz hayata geçirilemedi. Bu nedenle, Avrupa tarafından henüz onaylanmamış aşıların bu sertifikaya dahil edilip edilmeyeceği daha belli değil.





Ancak aralarında Avusturya ve Macaristan'ın da bulunduğu bazı AB ülkelerinin, tedarik sıkıntısını aşmak için Rusya ve Çin aşıları da alması, düzenleme konusunda Brüksel üzerinde baskı oluşturuyor.









Hollanda Sağlık Bakanlığı, "Aşı pasaportu" AB içinde resmi politika haline gelmeden önce, aşılamanın koronavirüsün bulaşmasına etkisi konusunda bir netlik sağlanması gerektiğini savunuyor.





Hollanda hükümetine göre, nüfusun önemli bir kısmının aşılanmış olması da seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve "Aşı pasaportu" konusunda önemli bir koşul olacak.



