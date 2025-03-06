AB'nin otomobil endüstrisini kurtarma planı işe yarayacak mı?

Brüksel ayrıca bu yılki karbon emisyon hedeflerine ulaşılması için daha fazla esneklik sağladı. Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizmden Sorumlu Komisyon Üyesi Apostolos Tzitzikostas Çarşamba günü planı sundu.



Stratejik teknolojilere erişim



Plan, AB'nin GSYH'sinin yüzde 7'sine denk gelen ve blok genelinde yaklaşık 14 milyon kişiye istihdam sağlayan, zor durumdaki otomobil endüstrisini desteklemek için beş öncü girişimi listeliyor. Komisyon, akü hammaddeleri için güvenli ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmak üzere 1.8 milyar euro'luk bir fon oluşturduğunu açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Özellikle batarya üretiminde stratejik bağımlılıklardan kaçınmak için yerli üretimi teşvik edeceğiz," dedi.



Yapay zeka ve otonom sürüş



Avrupa Komisyonu, yerli otomobil üreticilerinin yapay zeka destekli otomatik araç üretiminde "pazar lideri" olmaları gerektiğini vurguladı. Bunu desteklemek üzere 2025-2027 döneminde 1 milyar euro tutarında finansman sözü verildi. Şarj noktalarının oluşturulması için 570 milyon euro daha finansman sağlanacak. Eylem planı, işçilerin verimliliğinin artırılması ve yeni beceriler kazandırılması için daha fazla destek sağlanmasını öngörürken, KOBİ'lere daha fazla yardımcı olmayı vaat ediyor.



Sıfır emisyon hedefinde değişiklik yok



Komisyon, 2025, 2030 ve 2035 yılları için yeni otomobil ve kamyonetlerin üretebileceği emisyon seviyesini belirleyerek karbon sıfır hedeflerine sadık kaldı. Şu an için belirlenen hedef, 2035 yılına kadar yeni araçların emisyonlarını kademeli olarak düşürmek; bu tarihten itibaren sadece sıfır emisyonlu modeller üretilebilecek. Komisyon, CO2 emisyon standartlarına ilişkin kuralları 2025'in ikinci yarısında gözden geçirmeyi planlıyor.



Avrupalı üreticileri küresel sahnede güçlendirmek



ABD, Avrupa'yı kıtanın otomobil endüstrisi için yüzde 25'lik bir gümrük vergisiyle tehdit ederken, Çin'den gelen rekabet de Avrupalı otomobil üreticilerinin kazançlarını baskıladı. Komisyon, üreticiler için gidişatı değiştirmeye yardımcı olmak üzere, sübvansiyon karşıtı tedbirlerin yanı sıra serbest ticaret anlaşmaları gibi araçlarla "eşit bir oyun alanı sağlama" sözü verdi. Hindistan, AB'nin "faydalı ticaret anlaşmaları" yapabileceği ülkelerden biri olarak tanımlandı.



Sektörden eylem planına karışık tepkiler



Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) eylem planını memnuniyetle karşıladı, fakat "kilit unsurların hala eksik olduğunu" belirtti. ACEA Genel Müdürü Sigrid de Vries, "Önümüzdeki yıllarda CO2 hedeflerine ulaşılması için önerilen esneklik, karbonsuzlaştırmaya yönelik daha pragmatik bir yaklaşıma yönelik memnuniyet verici bir ilk adımdır," dedi. Elektrikli araç şarj altyapısı girişimi ChargeUp Europe Genel Sekreteri Lucie Mattera ise, "Elektrikli araç şarj altyapısı sektörü her geçen gün büyüyor, daha yüksek hız ve gelişmiş, sorunsuz elektrikli araç şarj deneyimleri sunuyor," dedi.