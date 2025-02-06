AB'nin sığınmacılar için sınır dışı kampları inşa etme planı ne durumda?

AB, başvuruları reddedilen sığınmacıları barındırmak üzere sınırları dışında "geri dönüş merkezleri" inşa etmeyi planlıyor. Bu plan, Mart ayında yapılacak liderler zirvesinde sunulacak bir yasa teklifinde yer alacak.



Bu merkezler, düzensiz göçü yönetmek için yeni yollar arayışının bir parçası olarak görülüyor. AB, yıllardır düşük sınır dışı oranlarıyla mücadele ediyor ve bu merkezleri yenilikçi bir çözüm olarak değerlendiriyor. Ancak, bu planın yasal ve lojistik fizibilitesi ile insan hakları üzerindeki etkileri konusunda belirsizlikler var.



AB Temel Haklar Ajansı (FRA), bu merkezlerin yasal ve onurlu muameleyi garanti altına alacak güçlü güvencelerle birlikte gelmesi gerektiğini vurguluyor. Ajans, bu kampların AB yasalarına uyumlu olması gerektiğini ve üye devletler ile Frontex'in hak ihlallerinden sorumlu kalacağını belirtiyor.



İnsani yardım örgütleri, bu planın yargı denetimini azaltacağından ve insan haklarının ihlal edilmesine yol açacağından endişe ediyor. Ayrıca, bu merkezlerin ekonomik maliyetleri, şeffaflık eksikliği ve operasyonel zorlukları da eleştiriliyor.



Öte yandan, AB'nin sınır dışı kampları inşa etme planı, yasal ve insan hakları açısından birçok belirsizlik ve risk barındırıyor.