Samanyolu Haber /Gündem / AB'nin Türkiye ile ilgili seyahat kararı değişmedi /03 Haziran 2021 22:18

AB'nin Türkiye ile ilgili seyahat kararı değişmedi

Koronavirüs nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Türkiye'ye zorunlu haller dışında yapılacak seyahatlerin önerilmediği bir kez daha belirtildi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine dahil etmedi. AB Komisyonu "turuncu" listede yer alan Türkiye'ye, zorunlu haller dışında seyahat edilmesini önermiyor.

Üye ülkelerin büyükelçilerinin Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı toplantıda Japonya'nın, zorunlu haller dışındaki seyahatlere de izin verilen ülkeler listesine alınması benimsendi. AB ülkeleri geçen ay Avustralya, İsrail, Güney Kore, Ruanda, Tayland, Singapur ve Yeni Zelanda'nın da seyahat kısıtlamaları yumuşatılan ülkeler listesine alınmasını kararlaştırmıştı.

Ancak "riskli ülkeler" arasında gösterilen İngiltere ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi istendi.

AB kaynakları, vakaların seyrine göre İngiltere'nin Haziran ayı ortalarında kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesine dahil edilebileceğini bildirdi.

Yaklaşan turizm sezonu öncesi özellikle Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle nedeniyle Avrupalı turistlerin öncelikli tercihi olmayı hedefleyen Türkiye de, kısıtlamaların sürdüğü ülkeler listesinde kalmaya devam etti.

AB ülkeleri, Türkiye'den dönen kişilerin negatif test sonucu göstermelerini ve 10 gün zorunlu karantinaya tabi tutulmalarını istiyor.

Türkiye'den Avrupa'ya sadece AB vatandaşı veya Avrupa'da oturma izni bulunanlar ile zorunlu durumlar için seyahat edecek kişilere izin veriliyor. Bunların haricindeki kişilere vize ya da uçuş izni verilmiyor.

1 Temmuz'dan itibaren kolaylık sağlanacak

Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren Covid seyahat sertifikasının yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek kişilere de kolaylık tanımaya hazırlanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşıların iki dozunu da yaptırmış, son 6 ayda Covid geçirmiş ya da son 48 saat içinde alınmış negatif test sonucu gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkedeki vaka sayısına bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat edebilecek.

AB seyahat kısıtlamaları listesi 15 Haziran ve Temmuz'da yeniden gözden geçirilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'nin Türkiye ile ilgili seyahat kararı değişmedi Sonraki Haber >>

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:34:02