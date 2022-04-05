Samanyolu Haber /Spor / Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı? /05 Nisan 2022 21:04

Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı?

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası uygulanan yaptırımların ardından başkanı olduğu Chelsea'yi elden çıkarmak durumunda kalan Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe’yi satın aldığı iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

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Göztepe’de kulübün başkanı Mehmet Sepil istifası sonrasında Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe’yi satın aldığı iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

YALANLAMA GELDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kulübün başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

Sepil’in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü’nün başkanı Rus milyarder Roman Abramoviç'in Göztepe’yi satın aldığı iddiaları gündeme geldi.

Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya’dan yalanlama geldi.

Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe’yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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