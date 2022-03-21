Samanyolu Haber /Spor / Abramovich Göztepe'yi satın mı alıyor? /21 Mart 2022 19:58

Abramovich Göztepe'yi satın mı alıyor?

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında yaptırım listesine giren Rus iş adamı Roman Abramovich, başkanı olduğu Chelsea'yi satma kararı almıştı. Ünlü iş adamının bu kez de Göztepe kulübünü satın alacağı iddia edildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırıları sonrasında yaptırım uygulanan isimlerden olan Rus iş adamı Roman Abramovich'in Chelsea'yı satışa çıkarmasının ardından lüks yatıyla Türkie'ye gelmiş ve ünlü iş adamının Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alabileceği iddia edilmişti.

Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil'in 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladığı haberi geldi.

AÇIKLAMA YAYINLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.

Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”
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