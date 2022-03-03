Abramovich'in satacağını açıkladığı Chelsea'ye bakın kim talip oldu

Roman Abramovich, Chelsea'nin kulüp yönetimini Chelsea Vakfı'na devretti ve Premier Lig ekibini satılığa çıkardı.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre yaşanan bu gelişmeden sonra İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan sürpriz bir hamle geldi. Dünyaca ünlü boksör, Premier Lig devine talip olduğunu duyurdu. yaşanan bu gelişmeden sonra İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan sürpriz bir hamle geldi. Dünyaca ünlü boksör, Premier Lig devine talip olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatmasının ardından Chelsea'nin başkanı Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine Premier Lig'in devine sürpriz bir talip ortaya çıktı.Abramovich kulübü satacağını açıklamasının ardından, İrlandalı karma dövüşçü Conor McGregor'dan çarpıcı bir hamle geldi.Dünyanın en çok kazanan sporcusu Connor McGregor sosyal medya hesabından Chelsea'yi satın almak istediğini açıkladı. İrlandalı dövüşçüye transfer önerileri bile yapan taraftarlar, Connor'a kulübü satın alması için baskı yaptı.