Samanyolu Haber /Dünya / Abrams ve Leopard 2 tanklarını vurana ödül! /27 Ocak 2023 17:30

Abrams ve Leopard 2 tanklarını vurana ödül!

Rusya’da faaliyet gösteren Fores firması , çatışma bölgesinde ilk vurulacak Leopard 2 ve Abrams tankları için para ödülü koydu.

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Rus şirket, Alman ve Amerikan tanklarını ilk imha edecek kişiye 5 milyon ruble (72 bin USD) para ödülü verecek. Daha sonraki her imha edilen tank başına da 500 bin ruble (7 bin USD) ödül verilecek.

Petrol kuyuları için ekipman üreten Rus imalat şirketi Fores, Ukrayna'da imha edilen veya ele geçirilen ilk Batı tankı Leopard veya Abrams için Rus askeri personeline 5 milyon ruble ödül vereceğini açıkladı.

Şirket ayrıca, Ukrayna semalarında gelecekte Batı tarafından verilmeleri halinde, imha edilen her F-15 ve F-16 uçakları için 15 milyon ruble (215 bin USD) ödemeyi planlıyor.

Rus medyasının haberlerine göre şirket, para ödüllerinin hem vatandaşlardan gelecek bağışlardan hemde kendi gelirlerinden karşılanacağını belirtiliyor.

samanyoluhaber.com - Moskova
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