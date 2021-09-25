AB'ye iltica başvurularında %115 artış

Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde, AB ülkelerinde uluslararası koruma için ilk kez başvuran 103 bin 895 sığınmacı oldu.







Euronews'te yer alan habere göre AB'ye en fazla iltica başvurusunda bulunanlar Suriyeliler, Afganlar ve Türk vatandaşları oldu.





Bu, 2020'nin ikinci çeyreğindeki 48 bin 370 başvuruya kıyasla yüzde 115 ve 2021'in ilk çeyreğindeki 95 bin 265 başvuruya kıyasla yüzde 9 artış anlamına geliyor.





Bununla birlikte başvuru rakamları hala 2019'un ikinci çeyreğinde gözlemlenen pandemi öncesi seviyelerin altında ve o döneme kıyasla yüzde 28'lik bir düşüş mevcut.





Yeniden başvuranların oranında yarı yarıya azalma





2021'in ikinci çeyreğinde ayrıca 13 bin 805 yeniden başvuran oldu (önceki bir başvuru hakkında bir karar alındıktan sonra iltica başvurusunda bulunan kişiler). Bu rakam 2021'in ilk çeyreğine kıyasla yüzde 51 azalma gösteriyor.





En çok başvuranlar kimler?





İlk kez sığınma başvurusunda bulunanların çoğu Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan geliyor.





2021 yılının ikinci çeyreğinde, Suriyeliler sığınma talebinde bulunan en büyük gruptu (20 bin 640 ilk kez başvuran). Onları Afganlar (13 bin 860) ve Pakistanlılar (4 bin 430) izledi.





Her üç uyruk da da 2021'in ilk çeyreğine sırasıyla yüzde 8, yüzde 28 ve yüzde 16 olmak üzere ve 2020'nin ikinci çeyreğine de sırasıyla yüzde 148, yüzde 216 ve yüzde 183 kıyasla bir artış kaydetti.





Bu ülkelerin vatandaşları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 37 ile ilk kez sığınma başvurusunda bulunanların üçte birinden fazlasını oluşturuyordu.





En çok sığınma başvurusu Almanya, Fransa ve İspanya'ya





2021'in ikinci çeyreğinde ilk kez sığınma başvurusunda bulunanların en yüksek sayısı 29 bin 545 kişi ile Almanya'da kaydedildi, onu 22 bin 015 kişi ile Fransa ve 12 bin 335 kişi ile İspanya izledi.





Bu üç devlet, 2021 yılının ikinci çeyreğinde AB'deki tüm ilk sığınma başvuru sahiplerinin yüzde 61'ini oluşturdu.





En fazla sayıda refakatsiz çocuk sığınma başvurusu ise sırayla Belçika, Avusturya ve Almanya'da oldu.





Yapılan tüm ilk başvuruların yüzde 3'ü ise Türklere ait.